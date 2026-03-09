9 mil mujeres marchan el 8M con saldo blanco en Querétaro

Operativo con personal femenino acompañó la movilización; 25 hombres fueron detenidos por faltas administrativas.

Marcha del 8M en Querétaro con miles de mujeres sobre calles del centro histórico de la capital queretana

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno, informó sobre el saldo de la movilización del Día Internacional de la Mujer.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 09, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 9 de marzo de 2026. — Alrededor de nueve mil mujeres participaron este domingo en la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la capital queretana, movilización que cerró con saldo blanco pese a la detención de 25 hombres por faltas administrativas y la presencia de un grupo de encapuchados que causó daños en infraestructura del transporte público.

El operativo de seguridad estuvo integrado exclusivamente por personal femenino.

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, detalló que las participantes se concentraron en Jardín Guerrero y la Alameda, desde donde avanzaron por las calles Zaragoza y Corregidora rumbo a plazas como Jardín Zenea, Plaza Constitución y el propio Jardín Guerrero.

Tres contingentes completaron el recorrido sin incidentes mayores. La marcha del 8M en Querétaro contó con acompañamiento de Protección Civil, la Subsecretaría de Derechos Humanos, SIPINNA, personal del CRUM, Bomberos y el Sistema DIF.

Las 25 detenciones —todas de hombres— fueron realizadas por la Guardia Municipal y se debieron a alteración del orden público.

Gudiño Torres precisó que durante la movilización se identificó a un grupo aproximado de 20 personas encapuchadas que no formaba parte de los contingentes principales y que habría provocado daños en algunos paraderos y mobiliario urbano del sistema de transporte.

Personal femenino lideró operativo de la marcha 8M en Querétaro

Una particularidad de la jornada fue que el acompañamiento institucional estuvo a cargo de elementos mujeres de las distintas dependencias participantes.

El secretario subrayó que la mayoría de las asistentes marchó de forma pacífica y que los tres contingentes cumplieron su recorrido completo.

Sobre el caso de un fotógrafo que presuntamente agredió a una manifestante durante la marcha, el funcionario indicó que podría encontrarse entre los detenidos, aunque el incidente fue atendido por el municipio y la información aún se encuentra en proceso de revisión. "La marcha se llevó en paz y los tres contingentes cumplieron su recorrido", señaló Gudiño Torres.

