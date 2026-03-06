Querétaro, 6 de marzo de 2026. — Un total de 74 queretanos varados en Medio Oriente han solicitado apoyo para regresar a México, luego de que la cancelación de vuelos comerciales y el cierre parcial del espacio aéreo los dejara sin opciones de salida.
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que el estado ya presentó una propuesta formal a la Cancillería que incluye la posibilidad de rentar una aeronave, aunque hasta el momento no ha recibido respuesta del gobierno federal.
De los 106 queretanos identificados en la zona, 32 son residentes que han decidido permanecer al considerarse seguros. La situación se agravó después de que vuelos programados con KLM fueran cancelados nuevamente pese a una reprogramación inicial para los días 9 y 10, dejando a Emirates como la única aerolínea en operación.
El gobierno estatal mantiene comunicación constante con los connacionales y ha concentrado gestiones con un grupo de 54 personas que viajaba en un crucero.
Entre quienes buscan regresar hay 24 adultos mayores, cuatro menores de edad de entre 3 y 8 años y el resto son adultos. Gudiño Torres explicó que varios enfrentan complicaciones médicas: "La gente de Querétaro está desesperada, hay adultos mayores, personas con hipertensión y diabetes cuyos medicamentos empiezan a agotarse".
Queretanos varados en Medio Oriente esperan definición sobre vuelo de regreso a México tras cancelación de operaciones aéreas en la región. Infografía: rotativo.com.mx
Querétaro propone evacuación por rutas alternas en Medio Oriente
La propuesta estatal contempla posibles salidas desde Omán o Arabia Saudita ante la imposibilidad de hacerlo directamente desde Dubái para muchos viajeros.
En caso de concretarse el arrendamiento, la aeronave tendría capacidad para entre 200 y 300 pasajeros, lo que permitiría apoyar también a mexicanos de otras entidades atrapados en la región, donde se estima hay más de 300 connacionales.
La estancia prolongada —entre cinco y seis días más de lo previsto— ha generado gastos adicionales en hotel y alimentos que varios queretanos comienzan a tener dificultades para cubrir.
La mayoría proviene de los municipios de Querétaro y Corregidora, además de un par de personas de Tequisquiapan.
Sobre los apoyos económicos, el secretario adelantó que el gobernador Mauricio Kuri González realizará un anuncio en las próximas horas.
"El gobierno de Querétaro está respondiendo a los queretanos, pero la responsabilidad constitucional de coordinar este tipo de evacuaciones corresponde al gobierno federal", puntualizó Gudiño Torres, quien precisó que se solicitó una respuesta a la Cancillería durante el transcurso del día.