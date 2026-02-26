San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. —Un punto de venta de Viviendas del Bienestar comenzará a operar en San Juan del Río a partir del 2 de marzo, con atención de lunes a sábado en horario de 10:00 a 19:00 horas.
El Infonavit habilitará el espacio en el desarrollo Prados de San Juan, ubicado en circuito Florencia #1, manzana 13, lote 10, para que trabajadores que cotizan en el Instituto conozcan las opciones disponibles y reciban orientación sobre el proceso de adquisición.
El programa de Viviendas del Bienestar está dirigido a derechohabientes con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos mensuales.
Desde su lanzamiento, la iniciativa federal busca facilitar el acceso a vivienda para trabajadores de menores ingresos en Querétaro y otras entidades del país. Los interesados deberán cumplir tres condiciones para participar en el esquema de adquisición.
Los requisitos para acceder a una de estas viviendas del Bienestar en San Juan del Río son contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos, y no tener un crédito hipotecario vigente con el Instituto.
No se requiere puntaje mínimo adicional ni ahorro previo, según la información difundida por el organismo.
Actualización de datos, paso previo para los interesados
El Infonavit precisó que los derechohabientes interesados deben actualizar su información personal —teléfono, correo electrónico y dirección— antes de acudir al punto de venta.
El trámite puede realizarse a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit (www.micuenta.infonavit.org.mx) o directamente en los Centros de Servicio Infonavit, donde también es posible consultar la oferta de vivienda disponible en la localidad.
En estos módulos de atención, los trabajadores recibirán información detallada sobre las características de los inmuebles, las condiciones del crédito y los pasos a seguir para formalizar la compra.
La atención en el punto de venta de Prados de San Juan se mantendrá en el horario establecido mientras exista disponibilidad de viviendas en el desarrollo.
El esquema de adquisición forma parte del programa federal de vivienda impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca atender el rezago habitacional entre la población trabajadora con menores percepciones salariales.