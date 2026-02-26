Infonavit abre punto de venta de Viviendas del Bienestar en San Juan del Río

Infonavit ofrece orientación y venta directa de viviendas a derechohabientes con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Punto de venta de Viviendas del Bienestar del Infonavit en San Juan del Río, Querétaro, desarrollo Prados de San Juan

El programa está dirigido a trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 26 de febrero de 2026. —Un punto de venta de Viviendas del Bienestar comenzará a operar en San Juan del Río a partir del 2 de marzo, con atención de lunes a sábado en horario de 10:00 a 19:00 horas.

El Infonavit habilitará el espacio en el desarrollo Prados de San Juan, ubicado en circuito Florencia #1, manzana 13, lote 10, para que trabajadores que cotizan en el Instituto conozcan las opciones disponibles y reciban orientación sobre el proceso de adquisición.

El programa de Viviendas del Bienestar está dirigido a derechohabientes con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

Punto de venta de Viviendas del Bienestar del Infonavit en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro, desarrollo Prados de San Juan El programa está dirigido a trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

Desde su lanzamiento, la iniciativa federal busca facilitar el acceso a vivienda para trabajadores de menores ingresos en Querétaro y otras entidades del país. Los interesados deberán cumplir tres condiciones para participar en el esquema de adquisición.

Los requisitos para acceder a una de estas viviendas del Bienestar en San Juan del Río son contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos, y no tener un crédito hipotecario vigente con el Instituto.

No se requiere puntaje mínimo adicional ni ahorro previo, según la información difundida por el organismo.

Actualización de datos, paso previo para los interesados

El Infonavit precisó que los derechohabientes interesados deben actualizar su información personal —teléfono, correo electrónico y dirección— antes de acudir al punto de venta.

Punto de venta de Viviendas del Bienestar del Infonavit en San Juan del R\u00edo, Quer\u00e9taro, desarrollo Prados de San Juan El programa está dirigido a trabajadores con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

El trámite puede realizarse a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit (www.micuenta.infonavit.org.mx) o directamente en los Centros de Servicio Infonavit, donde también es posible consultar la oferta de vivienda disponible en la localidad.

En estos módulos de atención, los trabajadores recibirán información detallada sobre las características de los inmuebles, las condiciones del crédito y los pasos a seguir para formalizar la compra.

La atención en el punto de venta de Prados de San Juan se mantendrá en el horario establecido mientras exista disponibilidad de viviendas en el desarrollo.

El esquema de adquisición forma parte del programa federal de vivienda impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que busca atender el rezago habitacional entre la población trabajadora con menores percepciones salariales.

gobiernoviviendainfraestructurainfonavit

Reciente

Secretaria del Trabajo Liliana San Martín Castillo reporta incrementos salariales de hasta 7.5 por ciento en Querétaro con cero huelgas estalladas
San Juan del Río

Incrementos salariales de hasta 7.5% en Querétaro; cero huelgas estalladas

Secretaria del Trabajo reporta 30 revisiones colectivas en curso, todas resueltas por conciliación.

Bibiana Rodríguez Montes, presidenta del Comité Municipal del PAN en San Juan del Río, durante recorrido con militantes
San Juan del Río

PAN San Juan del Río alista estructura electoral rumbo al 2027

Comité Municipal realiza recorridos con militantes y define métodos de selección de candidatos.

Jornada de refrendo de licencias de alcoholes en San Juan del Río con comerciantes y funcionarios de gobierno
San Juan del Río

San Juan del Río tiene 680 licencias de alcoholes vigentes

Gobierno estatal acerca trámites de refrendo a titulares de restaurantes, bares y misceláneas.

Liliana San Martín Castillo secretaria del Trabajo informa sobre mujeres en empleo formal durante Expo Empleo San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

124 mil mujeres se sumaron al empleo formal en Querétaro en cuatro años: Secretaría del Trabajo

Secretaría del Trabajo revela avance de nueve puntos en incorporación femenina durante la Expo Empleo con 850 vacantes en San Juan del Río.