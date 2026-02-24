PAN Querétaro: detener al Mencho no basta sin desmantelar redes criminales

Martín Arango cuestiona estrategia federal de seguridad y contrasta respuesta de Querétaro ante ola de violencia.

Martín Arango, dirigente del PAN en Querétaro, cuestiona estrategia federal de seguridad tras captura del Mencho en Querétaro

Martín Arango, dirigente estatal del PAN, cuestionó la estrategia federal y destacó la respuesta de seguridad en Querétaro.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 24, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 24 de febrero de 2026. —La captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", representa un avance, pero no garantiza el fin de la violencia si no se desmantelan las redes de complicidad, las finanzas y los mandos operativos de la organización criminal, advirtió el dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango.

El líder panista cuestionó la estrategia federal de seguridad y contrastó el escenario nacional con la respuesta coordinada que, según su valoración, se registró en el estado.

La ola de violencia desatada tras la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ha reavivado el debate sobre la efectividad de las políticas públicas en materia de seguridad a nivel federal. Según Arango, la historia reciente del país demuestra que la detención de un capo no equivale a desarticular una estructura.

"Cuando no se desmantelan las finanzas, los mandos operativos y las rutas, los grupos se fragmentan y la violencia es peor", señaló. Hasta el momento, el Gobierno federal no ha emitido postura específica sobre los cuestionamientos del PAN respecto a la estrategia de seguridad.

El dirigente panista calificó el sexenio anterior como el más violento en la historia reciente de México, al citar un incremento en homicidios y desapariciones.

También cuestionó el papel de la Guardia Nacional, al considerar que sus resultados no reflejan una mejora sustancial en la percepción de seguridad ciudadana.

A juicio de Arango, la presión del gobierno de Estados Unidos ha sido determinante en detenciones de alto perfil, lo que abre interrogantes sobre la soberanía nacional.

PAN contrasta seguridad en Querétaro frente a violencia nacional

Frente al panorama federal, Arango destacó la respuesta de las autoridades queretanas. "Mientras en distintas regiones del país se vivieron momentos de angustia, en Querétaro vimos coordinación inmediata y acciones predictivas", afirmó.

En su valoración, el estado mantuvo la estabilidad gracias a operativos reforzados y presencia policial efectiva durante los días de mayor tensión.

Reconoció el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri González en la coordinación de seguridad estatal y defendió el modelo implementado en la entidad, que incluye inversión en capacitación, equipamiento y mejores condiciones salariales para la policía estatal.

Según el dirigente, este esquema ha permitido contener intentos de infiltración del crimen organizado en Querétaro.

"No es pensar que Querétaro está exento de todo, es ver lo que significa gobernar con responsabilidad", sostuvo Arango, quien reiteró que desde Acción Nacional no permitirán que la violencia se normalice.

El reto del gobierno federal, a juicio del panista, es evitar una nueva espiral de violencia mediante inteligencia sostenida y coordinación real entre los tres órdenes de gobierno.

Este medio buscará la postura de las autoridades federales respecto a los señalamientos vertidos.

