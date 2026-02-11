Clima en Querétaro llegará a 31°C sin lluvia

Conagua pronostica mañanas frías con heladas en zonas serranas y tardes calurosas en Querétaro.

Pronóstico del clima en Querétaro para el 11 de febrero de 2026 con cielo parcialmente nublado y temperaturas de 7 a 31 grados

Cielo parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia para la entidad durante las próximas 24 horas.

Por Diario Rotativo Feb 11, 2026
Querétaro, 11 de febrero de 2026. — Un contraste térmico de casi 24 grados marcará la jornada de este martes en Querétaro, con mañanas frías de hasta 7°C y tardes calurosas que alcanzarán los 31°C en la capital del estado.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informó que no se esperan lluvias en la entidad y el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que las zonas serranas podrían registrar heladas durante las primeras horas del día.

El pronóstico corresponde al boletín número 083, válido desde las 06:00 horas del 11 de febrero hasta las 06:00 del 12 de febrero.

En las últimas 24 horas no se registró lluvia en ninguna estación meteorológica de la entidad, y las temperaturas máximas en Querétaro oscilaron entre 24.5°C en San Ildefonso y 35°C en Peñamiller, la más alta del estado.

Las temperaturas mínimas registradas confirman el patrón de frío intenso en zonas altas. San Ildefonso marcó 6°C, seguido de Constitución de 1917 y El Batán con 7°C. En contraste, Jalpan registró la mínima más alta con 13°C, mientras que el Observatorio Querétaro se ubicó en 12.6°C.

A nivel nacional, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantiene tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea este sistema, que además limita la dispersión de contaminantes y favorece el incremento de temperaturas diurnas durante el transcurso de la semana.

Frente frío 34 no afectará a Querétaro

El nuevo frente frío número 34 ingresará al noroeste mexicano, donde generará vientos fuertes, descenso de temperatura y chubascos en Baja California. Sin embargo, su influencia no alcanzará el centro del país.

Para Querétaro, el viento será de dirección variable entre 10 y 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h, condiciones que no representan riesgo para la población.

Dentro del panorama de temperaturas máximas en el estado, la entidad se ubica en el rango de 30 a 35°C junto con Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes.

Las zonas más calurosas del país serán Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde el termómetro podría superar los 40°C.

La Conagua recomienda a la población queretana abrigarse durante las primeras horas de la mañana, especialmente en municipios serranos como Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, donde las heladas representan riesgo para cultivos y personas en situación de calle.

Por la tarde conviene mantenerse hidratado y evitar exposición solar prolongada ante el clima cálido en Querétaro.

