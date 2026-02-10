San Juan del Río, 10 de febrero de 2026. —La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) reportó la detención de 129 personas y la ejecución de 71 operativos durante los primeros nueve días de febrero, como parte de las acciones permanentes de vigilancia y prevención en el municipio.
Además, la corporación logró la recuperación de dos vehículos con reporte de robo en el mismo periodo.
Del total de detenidos en San Juan del Río en febrero, 21 fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por su presunta participación en delitos del fuero común, mientras que las 108 personas restantes fueron remitidas al Juzgado Cívico por faltas administrativas.
La distinción entre ambas cifras refleja el doble frente que mantiene la corporación: atención a conductas delictivas y contención de faltas al orden público.
Los 71 operativos reportados por la SSPM-SJR se realizaron en coordinación interinstitucional, con especial atención a fiestas patronales, eventos masivos y otras actividades que concentran afluencia ciudadana.
Este tipo de despliegues preventivos suelen intensificarse durante el primer trimestre del año, cuando diversas comunidades del municipio celebran festividades tradicionales.
71 operativos coordinados refuerzan vigilancia en San Juan del Río
La corporación municipal precisó que las acciones forman parte de una estrategia permanente de seguridad, orden y prevención.
Los operativos abarcaron patrullajes reforzados, puntos de revisión y presencia disuasiva en zonas de alta concentración ciudadana.
La SSPM-SJR solicitó a la población colaborar con el reporte oportuno de situaciones de riesgo a través de la línea de emergencias 9-1-1, herramienta que permite canalizar alertas en tiempo real a las corporaciones correspondientes.
San Juan del Río es el segundo municipio más poblado de Querétaro y uno de los que registra mayor actividad operativa en materia de seguridad pública a nivel estatal.