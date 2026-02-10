La confirmación provino de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, quien reconoció que las obras implican afectaciones directas a distintos tipos de propiedad a lo largo del trazado ferroviario.

"De manera cotidiana estamos caminando sobre el derecho de vía. Sobre eso hay afectaciones, tanto a propiedad social, propiedad privada y algunas viviendas", señaló la funcionaria federal.

La declaración se produce en un contexto de movilizaciones por parte de comunidades ferrocarrileras que han advertido sobre el riesgo de desalojo desde que arrancaron las obras del tren en Querétaro.

Seis estaciones en cuatro estados transformarán la movilidad regional

El trazo del tren de pasajeros parte de la estación Buenavista en la Ciudad de México —donde conectará con el Tren Suburbano, una línea del Metro, tres líneas de Metrobús y el sistema Ecobici— y contempla paradas en Huehuetoca, Estado de México; Tula de Allende, Hidalgo; San Juan del Río y dos puntos en la zona metropolitana queretana: la estación principal Querétaro Central, ubicada en la colonia Los Héroes de El Marqués, y la estación La Corregidora, en el centro histórico de la capital.

También se habilitarán paraderos en Praderas del Potrero, Hidalgo, y en el

Aeropuerto Internacional de Querétaro.

El director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, precisó que el recorrido completo tomará aproximadamente dos horas, con tiempos parciales de una hora con 20 minutos de la Ciudad de México a San Juan del Río y 43 minutos de este municipio al centro de Querétaro.

"Son 226 kilómetros de vía doble; de estos, 119 kilómetros vamos en convivencia paralelos a la vía de carga, y habrá 106 kilómetros de vía totalmente nueva que nos permite mejorar la velocidad y el confort", detalló.

Las velocidades de diseño oscilarán entre 160 y 200 kilómetros por hora, y el sistema atenderá una demanda estimada de 10 millones de pasajeros al año en la ruta México-Querétaro.

En el caso de la estación La Corregidora, Lajous Loaeza explicó que se construirá sobre un predio conocido como "el patio antiguo", un terreno de tres hectáreas actualmente utilizado por una concesionaria de transporte de carga.

"La superficie de la estación es de alrededor de 2 mil 600 metros cuadrados", indicó. El sitio fue elegido por su cercanía al Centro Histórico, su alta densidad poblacional y sus conexiones con rutas del sistema Qrobús.

La estación de San Juan del Río, por su parte, ya se encuentra en etapa de construcción junto a la avenida Tecnológico. Su diseño prioriza materiales locales como ladrillo y piedra, además de soluciones arquitectónicas que favorecen la iluminación natural.

Contará con vestíbulo, andenes conectados mediante una pasarela, estacionamiento, zonas de transbordo y espacios públicos de acceso en uno de los corredores más dinámicos del municipio.

¿Qué ocurrirá con las familias que viven en las vías del tren?

La situación de las familias asentadas en el derecho de vía representa uno de los aspectos más sensibles del proyecto. Vega Rangel, titular de SEDATU, informó que para los casos de terrenos se realizan pagos indemnizatorios mediante convenios de ocupación o expropiación concertada.

Tratándose de viviendas, la dependencia federal analiza esquemas de reubicación o apoyo económico para la adquisición de un nuevo hogar. "Cuando son viviendas, lo que hacemos es observar esas alternativas, darle el recurso para que también lo pueda hacer", explicó.

Infografía: Ruta del tren de pasajeros México-Querétaro con sus seis estaciones y dos paraderos a lo largo de 226 kilómetros en cuatro estados. Fuente: ARTF / Rotativo. rotativo.com.mx

Respecto a las familias que habitan vagones de tren sin contar con escrituras —entre ellas herederos de ferrocarrileros que ocupan estos espacios desde hace generaciones en calles como Roberto Chellet y la avenida Felipe Ángeles—, la funcionaria subrayó que el gobierno reconoce el derecho a la vivienda. "Nadie se tiene que sentirse excluido", sostuvo.

Estas comunidades han vivido durante décadas en una zona gris legal: ocupan terrenos federales con concesiones otorgadas en su momento por empresas como Kansas City Southern de México y Ferromex, pero sin documentos de propiedad formal.

En San Juan del Río, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia aclaró que la participación del ayuntamiento se limita a un acompañamiento institucional.

"Son temas que ellos están resolviendo de manera directa; nosotros estamos siempre a la orden a través de Obra Pública, Desarrollo Urbano y la Secretaría del Ayuntamiento", expresó.

El edil puntualizó que no se han presentado inconformidades formales y que los ejidatarios vinculados a la estación sanjuanense ya fueron indemnizados sin conflictos sociales.

Sobre la posibilidad de regularizar asentamientos, Cabrera Valencia fue enfático: "cuando están en vías federales son bienes de la nación y ahí no se puede generar ningún derecho".

Las obras en avenida Corregidora Norte modificaron 23 rutas de Qrobús y redujeron 21% el flujo vehicular en la zona intervenida. Foto: Gobierno de Querétaro. rotativo.com.mx

Impacto vial y operativo de movilidad en la capital queretana

Desde el 26 de enero, las obras formales arrancaron en avenida Corregidora Norte con la ampliación de vías y la modificación del puente vehicular a la altura de la colonia El Cerrito.

El flujo vehicular en esa vialidad disminuyó 21 por ciento durante la primera semana, al pasar de mil 450 a mil 140 vehículos en hora de máxima demanda.

No obstante, el secretario de Movilidad municipal, Pedro Ángeles Luján, informó que el tiempo de traslado se redujo 46 por ciento gracias al operativo de movilidad desplegado en Querétaro.

Las intervenciones obligaron a modificar 23 rutas de Qrobús, con una ruta gratuita de apoyo habilitada con frecuencia de cinco minutos para los 92 mil usuarios diarios de transporte público que circulan por la zona.

El gobierno estatal destinó 12 millones de pesos para un operativo de ocho meses que incluye personal de apoyo en estaciones, señalización especial y carriles confinados marcados con balizas naranjas.

El gobernador Mauricio Kuri González expresó preocupación específica por las afectaciones en la colonia Los Héroes, donde se edificará la estación principal.

"Este tren es un anhelo de más de 46 años para los queretanos; sin duda impulsará la competitividad del estado", afirmó, pero adelantó que las inquietudes de vecinos de Cerro Prieto, en El Marqués, sobre conectividad peatonal y vehicular serían parte de las conversaciones con el gobierno federal.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Pio X Salgado Tovar, aseguró que las obras no han generado afectaciones significativas a la población: "estamos trabajando coordinadamente".

El secretario de Gobierno estatal, Erick Gudiño Torres, reconoció que, si bien la ejecución depende de la Sedena y la planeación corresponde a autoridades federales, a nivel local se facilita el diálogo y se canalizan inquietudes.

"Hemos sido firmes en exigir información técnica que nos permita dar respuesta a las peticiones que nos hace la gente", manifestó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó los avances en diciembre pasado desde San Juan del Río, donde subrayó que la adquisición de terrenos se ha realizado mediante diálogo y pago de precios justos.

"Vamos bien y el próximo año vamos a ir mejor", expresó. El proyecto forma parte de una red ferroviaria nacional de 13 rutas que ya contempla la extensión del servicio hacia Irapuato con 30.3 kilómetros adicionales y una inversión complementaria de 73 mil millones de pesos.

La liberación del derecho de vía a nivel nacional registra 66 por ciento de avance, el inicio de operaciones se mantiene programado para 2027, y el municipio de Querétaro gestiona ante la federación que, una vez concluidas las obras, se conserven la banqueta y la ciclovía de Corregidora Norte en beneficio de peatones y ciclistas.