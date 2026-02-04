Detienen a ocupantes de camioneta tras persecución en San Juan del Río

Elementos municipales aseguraron el vehículo y a sus tripulantes cerca del Hotel Castelo.

Operativo policial detención camioneta SUV persecución San Juan del Río Querétaro

Elementos de la Policía municipal de San Juan del Río durante el operativo de detención de la camioneta.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 04, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 4 de febrero de 2026. —Elementos de la Policía municipal detuvieron a los ocupantes de una camioneta tipo SUV luego de una persecución vehicular en este municipio.

Los tripulantes, todos del sexo masculino, se negaron a una revisión de rutina tras ser reportados como sospechosos por ciudadanos, lo que generó un altercado con los uniformados.

El incidente ocurrió sobre la vialidad ubicada a un costado del Canal de Santa Clara y el acceso a Panamericana, a la altura del Hotel Castelo.

En ese punto, los agentes lograron interceptar la unidad y asegurar tanto el vehículo como a sus ocupantes para realizar la inspección correspondiente.

De acuerdo con el reporte policial, la camioneta había sido señalada mediante una denuncia ciudadana que alertaba sobre el comportamiento sospechoso de sus tripulantes.

Cuando los elementos intentaron realizar la revisión, los ocupantes opusieron resistencia, lo que derivó en su detención por el delito de resistencia de particulares.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro junto con la unidad en la que viajaban. Las autoridades ministeriales determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

seguridadpersecucionmovilidad

Reciente

Ceremonia del Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en Ex Hacienda de La Llave, San Juan del Río, con exhibición de equipamiento militar
San Juan del Río

Celebran Mes del Ejército y Fuerza Aérea en San Juan del Río

Autoridades y estudiantes participan en jornada conmemorativa con exhibición de equipamiento militar.

Entrega de computadoras a estudiantes y emprendedores de Santa Rosa Jáuregui mediante programa Conectados en Querétaro
Querétaro capital

Entregan más de mil computadoras a estudiantes en Santa Rosa Jáuregui

Programa municipal busca reducir brecha digital; alcalde destaca inversión en transporte y caminos para la delegación.

Cerrito Colorado zona natural que el municipio de Querétaro mantiene protegida contra construcciones irregulares
Querétaro capital

Cerrito Colorado está blindado y no se puede construir nada: Felifer Macías

Proceso de declaratoria como área natural protegida avanza mientras municipio mantiene vigilancia ante denuncias ciudadanas.

Presidenta Claudia Sheinbaum visitará Querétaro para conmemoración del 5 de febrero en Teatro de la República
Querétaro

Sheinbaum visitará Querétaro el 5 de febrero sin mañanera

Mandataria federal acudirá directamente al acto en el Teatro de la República; Kuri prevé dispositivo especial de seguridad.