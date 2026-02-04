San Juan del Río, 4 de febrero de 2026. —Elementos de la Policía municipal detuvieron a los ocupantes de una camioneta tipo SUV luego de una persecución vehicular en este municipio.
Los tripulantes, todos del sexo masculino, se negaron a una revisión de rutina tras ser reportados como sospechosos por ciudadanos, lo que generó un altercado con los uniformados.
El incidente ocurrió sobre la vialidad ubicada a un costado del Canal de Santa Clara y el acceso a Panamericana, a la altura del Hotel Castelo.
En ese punto, los agentes lograron interceptar la unidad y asegurar tanto el vehículo como a sus ocupantes para realizar la inspección correspondiente.
De acuerdo con el reporte policial, la camioneta había sido señalada mediante una denuncia ciudadana que alertaba sobre el comportamiento sospechoso de sus tripulantes.
Cuando los elementos intentaron realizar la revisión, los ocupantes opusieron resistencia, lo que derivó en su detención por el delito de resistencia de particulares.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro junto con la unidad en la que viajaban. Las autoridades ministeriales determinarán su situación jurídica en las próximas horas.