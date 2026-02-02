Detienen a 5 hombres con 80 cajas de cigarro ilegal en San Juan del Río

Por Diario Rotativo Feb 02, 2026
San Juan del Río, 2 de febrero de 2026. —Cinco hombres fueron detenidos con 80 cajas de cigarros de procedencia ilegal en San Juan del Río luego de que la División Foránea de la policía estatal los detectara durante un operativo de seguridad en un punto de observación.

El hallazgo del contrabando de tabaco ocurrió en el marco de las acciones de vigilancia reforzada que las autoridades mantienen en Querétaro ante los recientes hechos de violencia.

El gobierno del estado intensificó los operativos de seguridad con la instalación de puntos de observación en corredores carreteros tras los episodios de violencia registrados en semanas recientes. La División Foránea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana opera en municipios fuera de la zona metropolitana como parte de esta estrategia.

Durante una revisión de rutina en el punto de observación, los elementos de la policía estatal identificaron que los cinco hombres transportaban las 80 cajas de cigarros sin documentación que acreditara su legal internación en el país. El contrabando de tabaco en San Juan del Río fue detectado de manera incidental durante las labores de vigilancia.

Tras el aseguramiento de la mercancía ilícita, los probables responsables fueron puestos a disposición de la autoridad competente. La indagatoria correspondiente determinará la situación jurídica de cada uno de los implicados y el origen del cargamento de cigarros ilegales.

Las autoridades estatales han señalado que los operativos de seguridad desplegados en la entidad no solo atienden la situación de violencia, sino que permiten detectar otros delitos como el contrabando y el tránsito de mercancía ilegal por territorio queretano.

