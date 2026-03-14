Matan a balazos a un hombre tras riña en La Lira, Pedro Escobedo

Los agresores llegaron en motocicleta a la calle Ignacio Allende, discutieron con la víctima y le dispararon.

Acordonamiento policial en la calle Ignacio Allende de La Lira, Pedro Escobedo, donde matan a balazos a un hombre

Elementos de la Policía Municipal resguardaron la calle donde ocurrió el homicidio en La Lira, Pedro Escobedo

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo — 14 de marzo de 2026. —Una discusión en plena vía pública terminó en homicidio. Dos sujetos que llegaron en motocicleta mataron a balazos a un hombre sobre la calle Ignacio Allende, en la comunidad de La Lira, municipio de Pedro Escobedo.

La víctima, que minutos antes había estacionado una camioneta Chevrolet Pick-up negra de modelo reciente, quedó tendida en el pavimento sin signos vitales. La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación.

Acordonamiento policial en la calle Ignacio Allende de La Lira, Pedro Escobedo, donde matan a balazos a un hombre Elementos de la Policía Municipal resguardaron la calle donde ocurrió el homicidio en La Lira, Pedro Escobedo rotativo.com.mx

Según versiones extraoficiales, el hoy occiso y los agresores se conocían. El hombre se encontraba junto a su vehículo —con placas de Querétaro— cuando los dos individuos se aproximaron en la motocicleta.

La conversación subió de tono hasta convertirse en una riña verbal que duró apenas unos minutos.

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De pronto, varias detonaciones de arma de fuego rompieron la calma de la calle. Vecinos que se encontraban dentro de sus casas y negocios escucharon los disparos seguidos del rugido de la motocicleta alejándose a toda velocidad. Al salir, encontraron al hombre desplomado sobre la banqueta. Nadie pudo auxiliarlo.

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Tres corporaciones aseguran la zona del homicidio en La Lira

El reporte al 911 movilizó en primer lugar a la Policía Municipal de Pedro Escobedo. Poco después llegaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Ciudadana (PoEs), y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó el perímetro. Paramédicos que revisaron a la víctima solo pudieron confirmar el deceso en el lugar.

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Policías de Investigación del Delito y peritos forenses se hicieron cargo de las primeras diligencias. Recabaron evidencia balística, documentaron la escena y tomaron declaraciones de los residentes que presenciaron los hechos. Una vez levantado el cuerpo, fue trasladado en ambulancia forense al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley correspondiente.

¿Cuál podría ser el móvil del asesinato en Pedro Escobedo?

Fuentes cercanas a la investigación indicaron, de manera extraoficial, que el crimen apunta a un posible ajuste de cuentas. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha revelado la identidad de la víctima ni ha dado a conocer una línea de investigación formal sobre el homicidio registrado en Pedro Escobedo.

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