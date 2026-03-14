Pedro Escobedo — 14 de marzo de 2026. —Una discusión en plena vía pública terminó en homicidio. Dos sujetos que llegaron en motocicleta mataron a balazos a un hombre sobre la calle Ignacio Allende, en la comunidad de La Lira, municipio de Pedro Escobedo.
La víctima, que minutos antes había estacionado una camioneta Chevrolet Pick-up negra de modelo reciente, quedó tendida en el pavimento sin signos vitales. La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación.
Elementos de la Policía Municipal resguardaron la calle donde ocurrió el homicidio en La Lira, Pedro Escobedo rotativo.com.mx
Según versiones extraoficiales, el hoy occiso y los agresores se conocían. El hombre se encontraba junto a su vehículo —con placas de Querétaro— cuando los dos individuos se aproximaron en la motocicleta.
La conversación subió de tono hasta convertirse en una riña verbal que duró apenas unos minutos.
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De pronto, varias detonaciones de arma de fuego rompieron la calma de la calle. Vecinos que se encontraban dentro de sus casas y negocios escucharon los disparos seguidos del rugido de la motocicleta alejándose a toda velocidad. Al salir, encontraron al hombre desplomado sobre la banqueta. Nadie pudo auxiliarlo.
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Tres corporaciones aseguran la zona del homicidio en La Lira
El reporte al 911 movilizó en primer lugar a la Policía Municipal de Pedro Escobedo. Poco después llegaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Ciudadana (PoEs), y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reforzó el perímetro. Paramédicos que revisaron a la víctima solo pudieron confirmar el deceso en el lugar.
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Policías de Investigación del Delito y peritos forenses se hicieron cargo de las primeras diligencias. Recabaron evidencia balística, documentaron la escena y tomaron declaraciones de los residentes que presenciaron los hechos. Una vez levantado el cuerpo, fue trasladado en ambulancia forense al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley correspondiente.
¿Cuál podría ser el móvil del asesinato en Pedro Escobedo?
Fuentes cercanas a la investigación indicaron, de manera extraoficial, que el crimen apunta a un posible ajuste de cuentas. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha revelado la identidad de la víctima ni ha dado a conocer una línea de investigación formal sobre el homicidio registrado en Pedro Escobedo.