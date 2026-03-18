Disputa por campos de fútbol en El Ahorcado escala con armas de fuego

Vecinos de la comunidad se agreden con piedras, palos y armas mientras maquinaria tapa las canchas llaneras.

Enfrentamiento entre vecinos por campos de fútbol llanero en El Ahorcado Pedro Escobedo Querétaro

Vecinos de El Ahorcado, Pedro Escobedo, se han enfrentado por el uso de campos de fútbol llanero.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo — 18 de marzo de 2026. —Una disputa por campos de fútbol llanero en la comunidad de El Ahorcado, municipio de Pedro Escobedo, ha escalado hasta el uso de armas de fuego, piedras y palos entre habitantes que se enfrentan por el control de esas áreas deportivas.

Los enfrentamientos involucran a hombres y mujeres que se agreden con diversos objetos, mientras maquinaria agrícola es utilizada para tapar con tierra las canchas donde se practican partidos llaneros.

El conflicto se enmarca en un deterioro de las condiciones de seguridad en Pedro Escobedo, municipio gobernado por Morena bajo la administración de Roberto Nava. Desde el inicio de la actual gestión municipal, habitantes y organizaciones han señalado un repunte en delitos como venta de droga, robo de combustible —conocido como huachicol— y otros ilícitos que han agudizado la percepción de inseguridad en la demarcación. Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido postura sobre los enfrentamientos en El Ahorcado.

El origen del conflicto es el relleno de terrenos que funcionan como campos de fútbol llanero en la comunidad. Vecinos que utilizan regularmente esos espacios se oponen a que maquinaria pesada cubra las áreas con tierra, lo que ha provocado confrontaciones cada vez más violentas entre los grupos en pugna.

Lo que inició como discusiones verbales derivó en agresiones físicas con piedras y palos, hasta llegar a la exhibición de armas de fuego durante los choques. La situación ha generado alarma entre los residentes de El Ahorcado que no participan en la disputa.

Inseguridad en Pedro Escobedo agrava conflicto vecinal

La tensión se mantiene latente en la comunidad. Residentes advierten que las agresiones podrían repetirse si las autoridades de seguridad pública municipal no intervienen para mediar entre los grupos enfrentados. El contexto de inseguridad que vive el municipio —con la presencia de narcomenudeo y huachicol— ha contribuido, según vecinos, a que este tipo de conflictos escalen con mayor rapidez y violencia.

Al momento de la redacción, no se han reportado personas lesionadas de gravedad ni detenidos por los hechos. El gobierno municipal de Pedro Escobedo no ha confirmado ni desmentido la información sobre los enfrentamientos ni ha anunciado acciones para atender la situación.

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