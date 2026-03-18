Pedro Escobedo — 18 de marzo de 2026. —Una disputa por campos de fútbol llanero en la comunidad de El Ahorcado, municipio de Pedro Escobedo, ha escalado hasta el uso de armas de fuego, piedras y palos entre habitantes que se enfrentan por el control de esas áreas deportivas.
Los enfrentamientos involucran a hombres y mujeres que se agreden con diversos objetos, mientras maquinaria agrícola es utilizada para tapar con tierra las canchas donde se practican partidos llaneros.
El conflicto se enmarca en un deterioro de las condiciones de seguridad en Pedro Escobedo, municipio gobernado por Morena bajo la administración de Roberto Nava. Desde el inicio de la actual gestión municipal, habitantes y organizaciones han señalado un repunte en delitos como venta de droga, robo de combustible —conocido como huachicol— y otros ilícitos que han agudizado la percepción de inseguridad en la demarcación. Hasta el momento, el gobierno municipal no ha emitido postura sobre los enfrentamientos en El Ahorcado.
El origen del conflicto es el relleno de terrenos que funcionan como campos de fútbol llanero en la comunidad. Vecinos que utilizan regularmente esos espacios se oponen a que maquinaria pesada cubra las áreas con tierra, lo que ha provocado confrontaciones cada vez más violentas entre los grupos en pugna.
Lo que inició como discusiones verbales derivó en agresiones físicas con piedras y palos, hasta llegar a la exhibición de armas de fuego durante los choques. La situación ha generado alarma entre los residentes de El Ahorcado que no participan en la disputa.
Inseguridad en Pedro Escobedo agrava conflicto vecinal
La tensión se mantiene latente en la comunidad. Residentes advierten que las agresiones podrían repetirse si las autoridades de seguridad pública municipal no intervienen para mediar entre los grupos enfrentados. El contexto de inseguridad que vive el municipio —con la presencia de narcomenudeo y huachicol— ha contribuido, según vecinos, a que este tipo de conflictos escalen con mayor rapidez y violencia.
Al momento de la redacción, no se han reportado personas lesionadas de gravedad ni detenidos por los hechos. El gobierno municipal de Pedro Escobedo no ha confirmado ni desmentido la información sobre los enfrentamientos ni ha anunciado acciones para atender la situación.