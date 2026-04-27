Querétaro, 27 de abril de 2026. —Personas habrían sido engañadas para firmar pagarés y otros documentos en blanco como condición para acceder a préstamos. Esa es la línea que guía las investigaciones que derivaron en diligencias de cateo ejecutadas este domingo por la Fiscalía General del Estado en los municipios de Querétaro y Pedro Escobedo, en el marco del operativo Sinergia por Querétaro. Como resultado, se aseguró diversa documentación —entre ella pagarés y archivos vinculados con el presunto esquema— y se decretó el aseguramiento de un inmueble.
Las investigaciones abordan delitos de falsificación y uso de documentos falsos o alterados, así como probable fraude. La Fiscalía no precisó el número de víctimas identificadas hasta el momento, ni el municipio específico donde se localizó el inmueble asegurado. La dependencia tampoco informó si existen personas detenidas derivadas de estas diligencias.
Los cateos fueron encabezados por la Policía de Investigación del Delito con respaldo de la Policía Estatal (POES), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías municipales. El despliegue interinstitucional replica la metodología que Sinergia ha sostenido durante el año: entre enero y marzo de 2026, la Fiscalía reportó la ejecución de 2 mil 511 cateos en la entidad con una eficacia del 97.9%, cifra que representa el mayor volumen operativo registrado bajo ese esquema.
Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutaron los cateos en dos municipios del estado por presunto fraude y uso de documentos falsos. rotativo.com.mx
Documentos falsos y fraude financiero en el estado
No es el primer frente patrimonial que abre Sinergia en 2026. En enero, la dependencia cateó y aseguró una financiera de vehículos en Centro Sur investigada por fraude genérico mediante esquemas de autofinanciamiento que se ofertaban en redes sociales. En aquella diligencia también se aseguró documentación para su análisis pericial.
¿Qué delitos persigue la Fiscalía en los cateos de este domingo?
La investigación involucra falsificación y uso de documentos falsos o alterados, así como probable fraude. El modus operandi señalado en el comunicado oficial apunta a que las presuntas víctimas eran inducidas a firmar documentos en blanco —entre ellos pagarés— como requisito para recibir un préstamo, práctica que les habría dejado en posición de vulnerabilidad jurídica frente a los presuntos responsables.
La documentación asegurada será analizada e integrada a la carpeta de investigación en curso. La Fiscalía General del Estado no emitió información adicional sobre el avance procesal del caso ni sobre la identidad de los probables responsables.