Fiscalía catea en Querétaro y Pedro Escobedo por fraude y documentos falsos; asegura inmueble

Fiscalía asegura pagarés, archivos y un inmueble vinculado a presunto esquema de préstamos fraudulentos.

Agentes ministeriales de la Fiscalía de Querétaro durante diligencias de cateo por fraude y documentos falsos en Querétaro y Pedro Escobedo

Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutaron los cateos en dos municipios del estado por presunto fraude y uso de documentos falsos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de abril de 2026. —Personas habrían sido engañadas para firmar pagarés y otros documentos en blanco como condición para acceder a préstamos. Esa es la línea que guía las investigaciones que derivaron en diligencias de cateo ejecutadas este domingo por la Fiscalía General del Estado en los municipios de Querétaro y Pedro Escobedo, en el marco del operativo Sinergia por Querétaro. Como resultado, se aseguró diversa documentación —entre ella pagarés y archivos vinculados con el presunto esquema— y se decretó el aseguramiento de un inmueble.

Las investigaciones abordan delitos de falsificación y uso de documentos falsos o alterados, así como probable fraude. La Fiscalía no precisó el número de víctimas identificadas hasta el momento, ni el municipio específico donde se localizó el inmueble asegurado. La dependencia tampoco informó si existen personas detenidas derivadas de estas diligencias.

Los cateos fueron encabezados por la Policía de Investigación del Delito con respaldo de la Policía Estatal (POES), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y policías municipales. El despliegue interinstitucional replica la metodología que Sinergia ha sostenido durante el año: entre enero y marzo de 2026, la Fiscalía reportó la ejecución de 2 mil 511 cateos en la entidad con una eficacia del 97.9%, cifra que representa el mayor volumen operativo registrado bajo ese esquema.


Agentes ministeriales de la Fiscal\u00eda de Quer\u00e9taro durante diligencias de cateo por fraude y documentos falsos en Quer\u00e9taro y Pedro Escobedo Personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito ejecutaron los cateos en dos municipios del estado por presunto fraude y uso de documentos falsos. rotativo.com.mx

Documentos falsos y fraude financiero en el estado

No es el primer frente patrimonial que abre Sinergia en 2026. En enero, la dependencia cateó y aseguró una financiera de vehículos en Centro Sur investigada por fraude genérico mediante esquemas de autofinanciamiento que se ofertaban en redes sociales. En aquella diligencia también se aseguró documentación para su análisis pericial.

¿Qué delitos persigue la Fiscalía en los cateos de este domingo?

La investigación involucra falsificación y uso de documentos falsos o alterados, así como probable fraude. El modus operandi señalado en el comunicado oficial apunta a que las presuntas víctimas eran inducidas a firmar documentos en blanco —entre ellos pagarés— como requisito para recibir un préstamo, práctica que les habría dejado en posición de vulnerabilidad jurídica frente a los presuntos responsables.

La documentación asegurada será analizada e integrada a la carpeta de investigación en curso. La Fiscalía General del Estado no emitió información adicional sobre el avance procesal del caso ni sobre la identidad de los probables responsables.

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