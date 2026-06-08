San Juan del Río captaría 80 mdp por la derrama del Mundial 2026

La ubicación sobre el corredor México-Querétaro y el paso de viajeros explican la proyección del sector comercial y de servicios.

Comercios y restaurantes del centro de San Juan del Río que esperan mayor afluencia de visitantes durante el Mundial 2026.

El comercio del centro de San Juan del Río se prepara para recibir mayor afluencia de visitantes durante el periodo mundialista.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- El comercio, los servicios y el turismo de San Juan del Río proyectan una derrama económica cercana a 80 millones de pesos durante el Mundial 2026, pese a que Querétaro quedó fuera de las sedes oficiales del torneo de la FIFA.

La estimación proviene de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) del municipio, que ve en la justa una oportunidad para capturar beneficios indirectos del incremento de la actividad turística y comercial que vivirá el país entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El cálculo descansa en tres factores: la ubicación del municipio sobre el corredor México-Querétaro, el flujo de viajeros nacionales e internacionales que transitará por la región y el aumento del consumo local en establecimientos que ofrecerán promociones, actividades y espacios para la transmisión de los encuentros.

¿Querétaro es sede del Mundial 2026?

No. Los 13 partidos que se jugarán en México se reparten entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey; el resto del calendario de 104 encuentros corresponde a Estados Unidos y Canadá.

Aun sin estadio mundialista, la entidad entró al mapa del torneo como centro de entrenamiento de una selección internacional, lo que alimenta la expectativa de movimiento turístico en el estado.

Para San Juan del Río el atractivo no está en los goles, sino en el tránsito. El municipio opera como punto de paso entre la capital del país —donde se disputará el partido inaugural— y el Bajío, y su planta hotelera es la segunda más grande de Querétaro. Esa misma capacidad le permitió proyectar 130 millones de pesos en la pasada temporada vacacional de Semana Santa.

¿Qué negocios de San Juan del Río se benefician con el Mundial 2026?

Los giros con mayor posibilidad de repunte son hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, comercios, estaciones de servicio y prestadores de servicios turísticos, además de las pequeñas y medianas empresas ligadas al sector servicios.

El organismo empresarial recomendó a los negocios locales preparar estrategias de promoción, reforzar la atención al cliente y generar experiencias capaces de retener al consumidor durante las semanas de competencia.

La cámara reconoció que la derrama será muy inferior a la de las ciudades sede, aunque la considera valiosa para apuntalar la economía local y promover los atractivos culturales y gastronómicos del municipio.

La apuesta se suma a la plataforma turística digital con códigos QR que el Ayuntamiento habilitó para orientar a los visitantes hacia más de 9,200 establecimientos.

El torneo abre para el comercio sanjuanense una ventana de cinco semanas en la que el paso de aficionados rumbo a los estadios definirá cuánto de esa proyección se convierte en ventas reales.

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