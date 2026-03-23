San Juan del Río, 23 de marzo de 2026. — Una derrama económica de 130 millones de pesos proyecta captar el municipio de San Juan del Río durante las vacaciones de Semana Santa, con mayor concentración de gasto el jueves, viernes y sábado santos.
La estimación fue presentada este lunes por el coordinador técnico de Desarrollo Económico, Francisco Javier Durán Zárate, durante la conferencia de presentación del operativo vacacional.
Los cerca de 1,800 cuartos disponibles en la planta hotelera municipal —la segunda más grande del estado de Querétaro— operarían por encima del 70% de ocupación, con posibilidad de superar ese umbral si se repite el patrón de años recientes, cuando los visitantes de municipios vecinos con hospedaje agotado terminan pernoctando en San Juan del Río.
El dato tiene antecedente en la dinámica del corredor turístico regional. Tequisquiapan, destino de alto flujo durante Semana Santa, agota con frecuencia su oferta hotelera en fechas pico, derivando parte de su demanda hacia San Juan del Río por proximidad geográfica.
Esa condición de segundo destino de absorción turística en el corredor ha consolidado la ocupación del municipio en niveles similares a los de la capital queretana, aunque la capital cuadruplica la oferta con cerca de 8,000 habitaciones disponibles.
Plataforma digital y orientación turística en el centro histórico
Para canalizar el flujo de visitantes, el municipio pone en operación durante estas fechas la plataforma Vive San Juan, herramienta digital lanzada a finales del año pasado que concentra la oferta hotelera, restaurantera y comercial junto con más de 30 puntos de interés.
Esta semana, en coordinación con la Secretaría de Gobierno municipal, se equipará a los boleros del centro histórico con códigos QR para orientar a turistas que pregunten qué hacer en la ciudad.
La avenida Juárez y el centro histórico serán los puntos de mayor concentración de actividad comercial y gastronómica.
Durán Zárate destacó que el turismo religioso es la columna del flujo vacacional en San Juan del Río, reforzado por las remodelaciones en curso en varios templos históricos: el Sacromonte, la parroquia principal y el templo de San Juan Bautista.
Los ocho balnearios del municipio representan el otro polo de atracción, con afluencia sostenida que se extiende más allá de la semana santa hacia los meses de abril y mayo, cuando el consumo de agua residencial también escala cerca de un 10%, según datos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM).
La administración municipal no contempla festivales ni eventos pagados durante el periodo —decisión que mantiene desde 2021— por considerarlo incompatible con el carácter religioso de la conmemoración.
La apuesta es exclusivamente por la derrama en hospedaje, gastronomía y servicios.