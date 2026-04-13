Concluye primera etapa de restauración de Parroquia de San Juan Bautista con 4.8 mdp

Secretaría de Cultura federal aporta 70% y el municipio 30%; habrá segunda fase en 2026.

Parroquia de San Juan Bautista en San Juan del Río tras concluir primera etapa de restauración de 4.8 mdp

Arturo Balandrano, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, durante el anuncio de la conclusión de obras en la parroquia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de abril de 2026. — La Parroquia de San Juan Bautista, el templo más antiguo de San Juan del Río y pieza del Camino Real de Tierra Adentro inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, cerró su primera etapa de restauración con una inversión de 4 millones 800 mil pesos aportados al 70% por la Secretaría de Cultura federal y al 30% por el gobierno municipal.

El anuncio lo hicieron Arturo Balandrano Campos, director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, y el alcalde Roberto Cabrera Valencia, acompañados del presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, Jorge Ortega González, y del párroco Jorge Hernández Nieto. La siguiente fase del proyecto ya quedó confirmada para 2026.

El recurso federal proviene del Programa de Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, mecanismo que la asociación nacional impulsó hace más de dos décadas para canalizar fondos a los inmuebles emblemáticos de los centros históricos inscritos en la lista de la UNESCO.

Balandrano Campos precisó que San Juan del Río fue uno de los municipios cuyos expedientes resultaron autorizados este ejercicio, en una convocatoria donde —según expuso Cabrera Valencia— el número de ciudades beneficiadas fue menor que en años anteriores.

La restauración de la Parroquia de San Juan Bautista había iniciado meses atrás con avances reportados por el propio gobierno municipal.

Los trabajos abarcaron dos frentes. Al interior del templo se retiraron entortados en mal estado de bóvedas y cúpulas, se removieron chaflanes en la nave principal, linternillas y campanario, y se sustituyeron aplanados deteriorados.

En el exterior se ejecutó limpieza de cantera, lavado de pretiles y muros de mampostería, inyección de grietas mediante calafateo, aplicación de aplanados, pintura a la cal, restauración de portones, pintura de esmalte en herrería e impermeabilización general de la estructura.

Parroquia de San Juan Bautista en San Juan del R\u00edo tras concluir primera etapa de restauraci\u00f3n de 4.8 mdp La inversión de 4.8 millones de pesos beneficia a cerca de 300 mil habitantes de San Juan del Río y visitantes del Centro Histórico. rotativo.com.mx

La intervención fue supervisada de manera continua por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Centro INAH Querétaro, a cargo de la museógrafa Rosa Estela Reyes García.

"Una primera etapa, estamos planeando una segunda etapa para el año que viene", confirmó Balandrano Campos durante el anuncio. El funcionario federal precisó que el esquema de colaboración 70-30 se mantendrá en la siguiente fase, aunque no se dio a conocer el monto exacto que se destinará.

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del municipio, a cargo de Edith Álvarez Flores, será la encargada de elaborar el expediente técnico de la segunda etapa bajo los lineamientos del programa federal.

Parroquia quedará lista rumbo al 495 aniversario de San Juan del Río

La conclusión de esta primera etapa llega semanas antes del 24 de junio, fecha en que San Juan del Río conmemora el 495 aniversario de su fundación y la celebración del santo patrono, San Juan Bautista.

Cabrera Valencia señaló que el templo renovado encabezará las actividades religiosas de esa fecha junto con el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo reloj histórico fue restaurado por la administración municipal a principios de año.

¿Qué sigue para el patrimonio religioso de San Juan del Río?

El gobierno municipal proyecta para 2027 concluir la restauración de los principales templos del Centro Histórico, entre ellos San Juan de Dios y el propio Santuario de Guadalupe, de acuerdo con lo expuesto por Cabrera Valencia.

Al cierre del anuncio, las autoridades no precisaron el calendario preciso de arranque de la segunda etapa de la parroquia de San Juan Bautista ni el monto que aportará cada orden de gobierno en esa fase.

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