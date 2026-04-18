Cabildo de San Juan del Río aprueba 74 mdp en obras públicas para 26 proyectos en 2026

El Ayuntamiento destina 53.2 mdp del FAISMUN y 20.8 del Fondo Municipal para 26 proyectos de infraestructura social básica.

Sesión de cabildo del Ayuntamiento de San Juan del Río donde se aprobaron 74 millones de pesos en obras públicas para 2026

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, presidió la sesión de cabildo donde se autorizaron los programas operativos de obra pública 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de abril de 2026. — Más de 74 millones de pesos en obra pública y 26 proyectos de infraestructura: eso fue lo que el Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad en sesión ordinaria de cabildo, bajo la presidencia del alcalde Roberto Cabrera Valencia. Es el paquete de obra más amplio que la administración sanjuanense ha autorizado en una sola sesión durante el presente ejercicio fiscal.

Del monto total, 53.2 millones de pesos provienen de la primera parte del programa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FAISMUN) y contemplan 16 obras. Los 20.8 millones restantes corresponden a la tercera parte del Fondo Municipal (FM) e incluyen alrededor de diez proyectos adicionales. Por mandato legal, los recursos del FAISMUN tienen destino específico: atender carencias de infraestructura social básica —drenaje, agua potable, pavimentación— en localidades con indicadores de rezago, según establece la normativa federal del Fondo de Infraestructura Social.

La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, presentó los detalles ante el pleno. El municipio no precisó en qué colonias o comunidades se concentrará la inversión del FAISMUN ni el número de habitantes beneficiados directamente — datos que la dependencia acostumbra detallar al momento de la adjudicación de contratos. Tampoco se informó el calendario de inicio de licitaciones ni los plazos de ejecución de cada proyecto.

Con este acuerdo, la inversión municipal acumulada en obra pública para 2026 supera ya los 83 millones de pesos. El paquete inicial de 9.5 mdp aprobado en marzo contemplaba renovación de parques en Praderas del Sol e Infonavit San Isidro, así como rehabilitación de calles en la zona industrial. Las obras correspondientes a los 74 mdp aprobados entrarán a proceso de licitación conforme a los plazos que marcan los contratos de los fondos federales.

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