San Juan del Río, 18 de abril de 2026. — Más de 74 millones de pesos en obra pública y 26 proyectos de infraestructura: eso fue lo que el Ayuntamiento de San Juan del Río aprobó por unanimidad en sesión ordinaria de cabildo, bajo la presidencia del alcalde Roberto Cabrera Valencia. Es el paquete de obra más amplio que la administración sanjuanense ha autorizado en una sola sesión durante el presente ejercicio fiscal.
Del monto total, 53.2 millones de pesos provienen de la primera parte del programa con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales (FAISMUN) y contemplan 16 obras. Los 20.8 millones restantes corresponden a la tercera parte del Fondo Municipal (FM) e incluyen alrededor de diez proyectos adicionales. Por mandato legal, los recursos del FAISMUN tienen destino específico: atender carencias de infraestructura social básica —drenaje, agua potable, pavimentación— en localidades con indicadores de rezago, según establece la normativa federal del Fondo de Infraestructura Social.
La secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores, presentó los detalles ante el pleno. El municipio no precisó en qué colonias o comunidades se concentrará la inversión del FAISMUN ni el número de habitantes beneficiados directamente — datos que la dependencia acostumbra detallar al momento de la adjudicación de contratos. Tampoco se informó el calendario de inicio de licitaciones ni los plazos de ejecución de cada proyecto.
Con este acuerdo, la inversión municipal acumulada en obra pública para 2026 supera ya los 83 millones de pesos. El paquete inicial de 9.5 mdp aprobado en marzo contemplaba renovación de parques en Praderas del Sol e Infonavit San Isidro, así como rehabilitación de calles en la zona industrial. Las obras correspondientes a los 74 mdp aprobados entrarán a proceso de licitación conforme a los plazos que marcan los contratos de los fondos federales.