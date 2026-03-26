San Juan del Río arranca obra pública 2026 con 9.5 mdp; prepara paquetes por 79 millones más

Municipio aprueba primer bloque de inversión y alista expedientes para Fondo Municipal y FAIS.

Cabildo de San Juan del Río aprueba primer paquete de obra pública 2026 por 9.5 millones de pesos para parques y calles

Las calles de la zona industrial, incluyendo la Tomás Edison segunda sección, serán rehabilitadas en beneficio de empresas y trabajadores de la zona.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 26, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 26 de marzo de 2026. — El municipio de San Juan del Río aprobó el primer bloque de obra pública para 2026 con una inversión de 9.5 millones de pesos del Fondo Municipal, y el alcalde Roberto Cabrera Valencia adelantó que en la siguiente sesión de cabildo someterá paquetes adicionales por 25 millones de pesos del mismo fondo y 54 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El programa contempla la renovación de parques en Praderas del Sol e Infonavit San Isidro, la rehabilitación de calles en la zona industrial —particularmente la Tomás Edison segunda sección y la Nueve Oriente— y la reparación de vialidades en colonias y comunidades de la mancha urbana.

Los 9.5 millones aprobados corresponden a proyectos en etapa de arranque inmediato. Las obras de parques mencionadas —entre ellas el espacio público de Praderas del Sol, descrito como envejecido y con afectaciones físicas, y el parque de Infonavit San Isidro, donde se ubican canchas de básquetbol— requieren revisión previa de la situación jurídica del suelo en algunos casos.

El parque del fraccionamiento Indeco presenta complicaciones adicionales porque parte del predio es ejidal, lo que obliga a buscar una modalidad de obra distinta al contrato de obra pública convencional.

La rehabilitación de calles en la zona industrial tiene un componente que el alcalde calificó como deuda histórica con el sector: empresas que han traído inversión significativa —incluido un centro de distribución (CEDIS) en la Tomás Edison— siguen operando sobre vialidades deterioradas.

Cabrera Valencia señaló que San Juan del Río seguirá atrayendo inversión industrial, especialmente con la perspectiva del Arco Norte y la estación ferroviaria, y que entregar infraestructura vial digna en esas zonas es condición para sostener ese crecimiento.

Recorte federal reduce FAIS de 100 a 90 millones de pesos en San Juan del Río

El presupuesto disponible del FAIS para el municipio bajó de 100 a 90 millones de pesos por una modificación en la distribución federal: a partir de este ejercicio, el 10% de ese fondo se retiene para atención a pueblos afromexicanos e indígenas y ya no se ministra a los municipios.

San Juan del Río presentó ante la federación justificaciones para ampliar las zonas de atención prioritaria que permiten ejercer el FAIS, de modo que los 90 millones restantes cubran también la zona industrial —obras que técnicamente se pueden financiar con este fondo bajo la denominación de infraestructura social municipal.

¿Qué obras contempla el programa de obra pública de San Juan del Río en 2026?

La administración trabaja en tres o cuatro paquetes de obra para el año. Los proyectos identificados hasta ahora incluyen la renovación de los parques de Praderas del Sol e Infonavit San Isidro; la rehabilitación de calles en la zona industrial (Tomás Edison 2ª sección, Nueve Oriente); reparaciones en colonias y comunidades; y la eventual intervención en la "Guitarrilla", vialidad pendiente desde ejercicios anteriores. Los montos y proyectos definitivos se presentarán en la próxima sesión de cabildo.

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