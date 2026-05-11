Felifer Macías y Memo Vega celebran a 700 madres en San Juan del Río

El alcalde capitalino fue invitado por el coordinador panista en el Congreso al festejo del 10 de mayo.

Felifer Macías y Memo Vega acompañan a más de 700 madres durante el tradicional festejo del 10 de mayo en San Juan del Río Querétaro

Más de 700 mujeres acudieron al festejo del Día de las Madres celebrado en el segundo municipio más poblado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, cruzó este fin de semana a San Juan del Río para acompañar a más de 700 madres de familia en el tradicional festejo del 10 de mayo, por invitación del coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la LXI Legislatura, Guillermo "Memo" Vega Guerrero.

La convivencia reunió al alcalde capitalino con sanjuanenses fuera de su demarcación territorial, en un acto organizado por el legislador panista como anfitrión en el segundo municipio más poblado del estado.

Felifer Mac\u00edas y Memo Vega acompa\u00f1an a m\u00e1s de 700 madres durante el tradicional festejo del 10 de mayo en San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Felifer Macías y Memo Vega durante la convivencia con más de 700 madres sanjuanenses por el festejo del 10 de mayo en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El evento formó parte de las actividades organizadas con motivo del Día de la Madre, fecha conmemorada en México cada 10 de mayo desde 1922. Macías Olvera convivió con las asistentes y reconoció el papel cotidiano de las madres queretanas en sus hogares, colonias y comunidades.

Frente a las asistentes, el alcalde capitalino describió el momento actual como el tiempo de las mujeres y sostuvo que el liderazgo, la pasión y el trabajo cotidiano de las queretanas son la vía para llevar al estado a su mejor momento histórico.

Felifer Mac\u00edas y Memo Vega acompa\u00f1an a m\u00e1s de 700 madres durante el tradicional festejo del 10 de mayo en San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Más de 700 mujeres acudieron al festejo del Día de las Madres celebrado en el segundo municipio más poblado de Querétaro. rotativo.com.mx

Macías Olvera dijo estar convencido de que un Querétaro de progreso, así como un San Juan del Río y una entidad en su mejor momento, sólo pueden construirse con la participación activa de las mujeres.

Programas municipales y mensaje contra la violencia hacia las mujeres

El edil enumeró las acciones que su administración impulsa con enfoque en el bienestar, la seguridad y el desarrollo de las queretanas. Mencionó El Extra que cerró 2025 con 20 mil beneficiarios y que actualmente atraviesa proceso de refrendo, el Centro de Empoderamiento que opera la Secretaría de la Mujer del ayuntamiento, y la aplicación Quidémonos como herramienta de acompañamiento.

Felifer Mac\u00edas y Memo Vega acompa\u00f1an a m\u00e1s de 700 madres durante el tradicional festejo del 10 de mayo en San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Felifer Macías y Memo Vega durante la convivencia con más de 700 madres sanjuanenses por el festejo del 10 de mayo en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Refrendó el compromiso municipal de erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y construir entornos más seguros y con mayores oportunidades.

¿Qué dijo Memo Vega Guerrero a las madres sanjuanenses?

El diputado local Memo Vega Guerrero, anfitrión de la convivencia, destacó el papel de las madres de familia como sostén del bienestar municipal y vinculó ese trabajo cotidiano con la posibilidad de mantener un Querétaro tranquilo, seguro y con mejores oportunidades para las familias.

Felifer Mac\u00edas y Memo Vega acompa\u00f1an a m\u00e1s de 700 madres durante el tradicional festejo del 10 de mayo en San Juan del R\u00edo Quer\u00e9taro Felifer Macías y Memo Vega durante la convivencia con más de 700 madres sanjuanenses por el festejo del 10 de mayo en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El INEGI reportó en su comunicado del 10 de mayo de 2026 que 71.5% de las mujeres mexicanas de 15 años y más han tenido al menos un hijo, universo en el que se inscriben las queretanas que asistieron al acto sanjuanense.

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