Felifer Macías y Memo Vega celebran a 700 madres en San Juan del Río

San Juan del Río, 11 de mayo de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, cruzó este fin de semana a San Juan del Río para acompañar a más de 700 madres de familia en el tradicional festejo del 10 de mayo, por invitación del coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la LXI Legislatura, Guillermo "Memo" Vega Guerrero.

La convivencia reunió al alcalde capitalino con sanjuanenses fuera de su demarcación territorial, en un acto organizado por el legislador panista como anfitrión en el segundo municipio más poblado del estado.

Felifer Macías y Memo Vega durante la convivencia con más de 700 madres sanjuanenses por el festejo del 10 de mayo en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El evento formó parte de las actividades organizadas con motivo del Día de la Madre, fecha conmemorada en México cada 10 de mayo desde 1922. Macías Olvera convivió con las asistentes y reconoció el papel cotidiano de las madres queretanas en sus hogares, colonias y comunidades.

Frente a las asistentes, el alcalde capitalino describió el momento actual como el tiempo de las mujeres y sostuvo que el liderazgo, la pasión y el trabajo cotidiano de las queretanas son la vía para llevar al estado a su mejor momento histórico.

Más de 700 mujeres acudieron al festejo del Día de las Madres celebrado en el segundo municipio más poblado de Querétaro. rotativo.com.mx

Macías Olvera dijo estar convencido de que un Querétaro de progreso, así como un San Juan del Río y una entidad en su mejor momento, sólo pueden construirse con la participación activa de las mujeres.

Programas municipales y mensaje contra la violencia hacia las mujeres

El edil enumeró las acciones que su administración impulsa con enfoque en el bienestar, la seguridad y el desarrollo de las queretanas. Mencionó El Extra que cerró 2025 con 20 mil beneficiarios y que actualmente atraviesa proceso de refrendo, el Centro de Empoderamiento que opera la Secretaría de la Mujer del ayuntamiento, y la aplicación Quidémonos como herramienta de acompañamiento.

Felifer Macías y Memo Vega durante la convivencia con más de 700 madres sanjuanenses por el festejo del 10 de mayo en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Refrendó el compromiso municipal de erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y construir entornos más seguros y con mayores oportunidades.

¿Qué dijo Memo Vega Guerrero a las madres sanjuanenses?

El diputado local Memo Vega Guerrero , anfitrión de la convivencia, destacó el papel de las madres de familia como sostén del bienestar municipal y vinculó ese trabajo cotidiano con la posibilidad de mantener un Querétaro tranquilo, seguro y con mejores oportunidades para las familias.

Felifer Macías y Memo Vega durante la convivencia con más de 700 madres sanjuanenses por el festejo del 10 de mayo en San Juan del Río. rotativo.com.mx