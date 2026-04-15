Felifer Macías afirma que su futuro político depende del gobernador Mauricio Kuri

El edil capitalino sostiene que su carta de presentación será el resultado de su gestión municipal rumbo al proceso electoral de 2027.

Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro, durante conferencia de prensa sobre el proceso electoral de 2027

Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro, durante la conferencia donde abordó el proceso electoral de 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de abril de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, afirmó que su futuro político depende del gobernador Mauricio Kuri González y sostuvo que su carta de presentación para cualquier escenario será el resultado de su gestión al frente de la capital queretana.

El edil reconoció además a Gerardo Cuanalo y Mauricio Cárdenas como aspirantes legítimos del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Querétaro rumbo al proceso electoral de 2027.

"Yo formo parte de un equipo político encabezado por el gobernador Mauricio Kuri. Mi futuro político depende de él", aseguró Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal, al ser cuestionado sobre la encuesta que lo coloca como puntero panista para la gubernatura de 2027 con 28.1 por ciento de preferencias y sobre una eventual reelección municipal.

El alcalde precisó que su prioridad actual es consolidar la gestión municipal antes que adelantar movimientos sucesorios.

"Lo que estoy pensando es en hacer el mejor gobierno en la historia de la ciudad de Querétaro, el más cercano, el más eficiente, el más sensible, el más callejero", expuso.

Agregó que solo con resultados verificables podría aspirar a un escenario futuro, ya sea la reelección o la gubernatura.

Sobre los aspirantes panistas a sucederlo en la alcaldía, el edil ofreció reconocimiento explícito a ambos. "Son grandes servidores públicos que están haciendo un gran trabajo desde su trinchera, callejeros, cercanos, sensibles", dijo respecto al diputado Mauricio Cárdenas y a Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad del Estado.

Macías Olvera caracterizó como "muy fuerte" la lista de aspirantes panistas para los distintos cargos del próximo proceso electoral.

El alcalde también anticipó que la guerra sucia y la descalificación se intensificarán en redes sociales en las próximas semanas conforme se acerque el proceso electoral. "Va a ser la constante en Facebook, en Instagram, en TikTok, y creo que ya estamos por llegar a esa etapa", dijo, e interpretó las críticas como señal de que su administración avanza con resultados.

Sobre el conflicto público entre el morenista Gilberto Herrera y militantes del propio Morena, comentó que se trata de "personajes que se pelean a diario con todos" y consideró que ese tipo de dinámica "no canta tierra fértil" en Querétaro.

La administración municipal no precisó la fuente metodológica de la encuesta que coloca al edil como puntero panista. Hasta el momento, el gobernador Mauricio Kuri no ha emitido pronunciamiento público sobre las aspiraciones de los integrantes de su equipo político rumbo al proceso electoral de 2027, ni Cuanalo ni Cárdenas han fijado postura sobre el reconocimiento expresado por el alcalde.

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