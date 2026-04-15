Querétaro, 15 de abril de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, afirmó que su futuro político depende del gobernador Mauricio Kuri González y sostuvo que su carta de presentación para cualquier escenario será el resultado de su gestión al frente de la capital queretana.

El edil reconoció además a Gerardo Cuanalo y Mauricio Cárdenas como aspirantes legítimos del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Querétaro rumbo al proceso electoral de 2027.

"Yo formo parte de un equipo político encabezado por el gobernador Mauricio Kuri. Mi futuro político depende de él", aseguró Macías Olvera durante la conferencia de prensa semanal, al ser cuestionado sobre la encuesta que lo coloca como puntero panista para la gubernatura de 2027 con 28.1 por ciento de preferencias y sobre una eventual reelección municipal.

El alcalde precisó que su prioridad actual es consolidar la gestión municipal antes que adelantar movimientos sucesorios.

"Lo que estoy pensando es en hacer el mejor gobierno en la historia de la ciudad de Querétaro, el más cercano, el más eficiente, el más sensible, el más callejero", expuso.

Agregó que solo con resultados verificables podría aspirar a un escenario futuro, ya sea la reelección o la gubernatura.

Sobre los aspirantes panistas a sucederlo en la alcaldía, el edil ofreció reconocimiento explícito a ambos. "Son grandes servidores públicos que están haciendo un gran trabajo desde su trinchera, callejeros, cercanos, sensibles", dijo respecto al diputado Mauricio Cárdenas y a Gerardo Cuanalo, director de la Agencia de Movilidad del Estado.

Macías Olvera caracterizó como "muy fuerte" la lista de aspirantes panistas para los distintos cargos del próximo proceso electoral.

El alcalde también anticipó que la guerra sucia y la descalificación se intensificarán en redes sociales en las próximas semanas conforme se acerque el proceso electoral. "Va a ser la constante en Facebook, en Instagram, en TikTok, y creo que ya estamos por llegar a esa etapa", dijo, e interpretó las críticas como señal de que su administración avanza con resultados.

Sobre el conflicto público entre el morenista Gilberto Herrera y militantes del propio Morena, comentó que se trata de "personajes que se pelean a diario con todos" y consideró que ese tipo de dinámica "no canta tierra fértil" en Querétaro.

La administración municipal no precisó la fuente metodológica de la encuesta que coloca al edil como puntero panista. Hasta el momento, el gobernador Mauricio Kuri no ha emitido pronunciamiento público sobre las aspiraciones de los integrantes de su equipo político rumbo al proceso electoral de 2027, ni Cuanalo ni Cárdenas han fijado postura sobre el reconocimiento expresado por el alcalde.