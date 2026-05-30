Vinculan a proceso a Martín "N" por asaltar a adolescente en Paseo Querétaro

Querétaro, Querétaro, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Martín "N" por robo calificado a transeúnte con violencia, tras los hechos ocurridos el pasado 2 de mayo en Paseo Querétaro, en la capital del estado.
Un adolescente caminaba junto a otro menor de edad por esa vialidad cuando el imputado lo abordó con una navaja y lo amenazó para sustraer sus pertenencias, según la carpeta de investigación. La pronta identificación y detención del agresor se logró con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
Qué resolvió la autoridad judicial
En la audiencia inicial, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado por el delito de robo calificado. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva justificada como medida cautelar, fundada en el riesgo de sustracción del proceso y en el peligro para la víctima y la comunidad, petición que el juzgador concedió.
La misma autoridad fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público recabará los datos de prueba necesarios antes de definir la acusación o el cierre de la carpeta.
El caso se suma a otros recientes de robo con violencia procesados en la entidad, donde la dependencia ha sostenido solicitudes de prisión preventiva justificada en delitos patrimoniales cometidos contra particulares. En supuestos de mayor reincidencia, los procesos han derivado en sentencias condenatorias por vía de procedimiento abreviado.