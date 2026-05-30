Vinculan a proceso a Martín "N" por asaltar a adolescente en Paseo Querétaro

La Fiscalía obtuvo prisión preventiva justificada por el riesgo que el imputado representa para la víctima y la comunidad.

Elementos de seguridad pública resguardan la zona de Paseo Querétaro tras un robo con violencia contra un adolescente.

La detención de Martín "N" se concretó con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Foto: FGE
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 30, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Martín "N" por robo calificado a transeúnte con violencia, tras los hechos ocurridos el pasado 2 de mayo en Paseo Querétaro, en la capital del estado.

Un adolescente caminaba junto a otro menor de edad por esa vialidad cuando el imputado lo abordó con una navaja y lo amenazó para sustraer sus pertenencias, según la carpeta de investigación. La pronta identificación y detención del agresor se logró con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Qué resolvió la autoridad judicial

En la audiencia inicial, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado por el delito de robo calificado. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva justificada como medida cautelar, fundada en el riesgo de sustracción del proceso y en el peligro para la víctima y la comunidad, petición que el juzgador concedió.

La misma autoridad fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público recabará los datos de prueba necesarios antes de definir la acusación o el cierre de la carpeta.

El caso se suma a otros recientes de robo con violencia procesados en la entidad, donde la dependencia ha sostenido solicitudes de prisión preventiva justificada en delitos patrimoniales cometidos contra particulares. En supuestos de mayor reincidencia, los procesos han derivado en sentencias condenatorias por vía de procedimiento abreviado.

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