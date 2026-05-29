IMSS invertirá 300 mdp para renovar la UMF 6 de San Juan del Río

La clínica de la zona centro pasará al esquema UMF Plus, con más consultorios y atención de tiempo completo para los derechohabientes.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia habla sobre las gestiones de inversión federal en salud y vivienda para San Juan del Río.

El IMSS destinará 300 millones de pesos a la renovación de la Unidad de Medicina Familiar 6 en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invertirá 300 millones de pesos en San Juan del Río para renovar la Unidad de Medicina Familiar No. 6, ubicada en la zona centro del municipio.

Con ese recurso, la clínica se incorporará al esquema UMF Plus, un modelo de atención de tiempo completo que amplía la capacidad de consultorios y refuerza los servicios de urgencias para los derechohabientes.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, ubicó la inversión entre las prioridades de salud y educación que, dijo, exige el acelerado avance de la ciudad.

En el frente habitacional, el edil adelantó que el Infonavit proyecta más de 10 mil casas en el municipio durante el sexenio federal, una cifra que calificó de récord para San Juan del Río. La meta se apoya en los desarrollos inmobiliarios ya autorizados en la zona oriente y en el programa federal Vivienda para el Bienestar.

La presión sobre los servicios proviene del crecimiento urbano que registra el municipio, hoy entre los de mayor expansión demográfica del país, lo que tensa por igual la demanda de salud, educación y vivienda.

Cabrera sumó a la lista de trámites federales la gestión de una estación de la Guardia Nacional para la división de caminos sobre la carretera 57, aún por confirmar. El monto definitivo y los alcances de cada proyecto, anticipó, se afinarán conforme avancen las mesas con las instancias federales.

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