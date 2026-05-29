San Juan del Río, 29 de mayo de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invertirá 300 millones de pesos en San Juan del Río para renovar la Unidad de Medicina Familiar No. 6, ubicada en la zona centro del municipio.
Con ese recurso, la clínica se incorporará al esquema UMF Plus, un modelo de atención de tiempo completo que amplía la capacidad de consultorios y refuerza los servicios de urgencias para los derechohabientes.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, ubicó la inversión entre las prioridades de salud y educación que, dijo, exige el acelerado avance de la ciudad.
En el frente habitacional, el edil adelantó que el Infonavit proyecta más de 10 mil casas en el municipio durante el sexenio federal, una cifra que calificó de récord para San Juan del Río. La meta se apoya en los desarrollos inmobiliarios ya autorizados en la zona oriente y en el programa federal Vivienda para el Bienestar.
La presión sobre los servicios proviene del crecimiento urbano que registra el municipio, hoy entre los de mayor expansión demográfica del país, lo que tensa por igual la demanda de salud, educación y vivienda.
Cabrera sumó a la lista de trámites federales la gestión de una estación de la Guardia Nacional para la división de caminos sobre la carretera 57, aún por confirmar. El monto definitivo y los alcances de cada proyecto, anticipó, se afinarán conforme avancen las mesas con las instancias federales.