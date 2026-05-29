Felifer Macías acude a masivo intercambio de estampas del Mundial 2026

Querétaro, 29 de mayo de 2026.- El presidente municipal Felifer Macías acudió al intercambio de estampas del álbum de la Copa del Mundo 2026, una actividad pensada como espacio de convivencia y sano esparcimiento para niñas, niños y adolescentes de la capital.
La cita reunió a más de 2 mil personas en el lobby del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, donde coleccionistas de todas las edades llegaron con su álbum bajo el brazo para cambiar cromos repetidos.
Entre todos los asistentes se intercambiaron más de 80 mil estampas en una sola jornada, en un ambiente futbolero que anticipa el arranque del torneo el 11 de junio.
Felifer Macías convivió con familias queretanas durante el intercambio de estampas del Mundial 2026 en el centro BLOQUE de la capital. rotativo.com.mx
Macías recorrió el recinto, se tomó fotografías con las familias y participó en el trueque de estampas repetidas con quienes se acercaron, en una dinámica que ha tomado fuerza en distintos puntos del país como antesala de la fiesta mundialista.
El intercambio se suma a la oferta de espacios recreativos que la administración municipal ha impulsado para la convivencia familiar.
Felifer Macías convivió con familias queretanas durante el intercambio de estampas del Mundial 2026 en el centro BLOQUE de la capital. rotativo.com.mx
Una antesala rumbo al México Zona Fest
Durante el evento, el alcalde invitó a las familias queretanas a sumarse al México Zona Fest, que se instalará en el Estadio Corregidora durante la Copa del Mundo 2026.
La experiencia ofrecerá transmisión en vivo de los partidos, conciertos, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica en un ambiente familiar y seguro, de acuerdo con la convocatoria municipal.
Felifer Macías convivió con familias queretanas durante el intercambio de estampas del Mundial 2026 en el centro BLOQUE de la capital. rotativo.com.mx
El llamado se da a menos de dos semanas del inicio del Mundial, cuyo primer partido se disputará el 11 de junio.