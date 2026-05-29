Felifer Macías acude a masivo intercambio de estampas del Mundial 2026

El encuentro reunió a familias enteras en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, en un ambiente futbolero rumbo a la Copa del Mundo.

Felifer Macías intercambia estampas del álbum del Mundial 2026 con familias en el lobby del centro BLOQUE en Querétaro.
Felifer Macías convivió con familias queretanas durante el intercambio de estampas del Mundial 2026 en el centro BLOQUE de la capital.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 29 de mayo de 2026.- El presidente municipal Felifer Macías acudió al intercambio de estampas del álbum de la Copa del Mundo 2026, una actividad pensada como espacio de convivencia y sano esparcimiento para niñas, niños y adolescentes de la capital.

La cita reunió a más de 2 mil personas en el lobby del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, donde coleccionistas de todas las edades llegaron con su álbum bajo el brazo para cambiar cromos repetidos.

Entre todos los asistentes se intercambiaron más de 80 mil estampas en una sola jornada, en un ambiente futbolero que anticipa el arranque del torneo el 11 de junio.

Felifer Mac\u00edas intercambia estampas del \u00e1lbum del Mundial 2026 con familias en el lobby del centro BLOQUE en Quer\u00e9taro. Felifer Macías convivió con familias queretanas durante el intercambio de estampas del Mundial 2026 en el centro BLOQUE de la capital. rotativo.com.mx

Macías recorrió el recinto, se tomó fotografías con las familias y participó en el trueque de estampas repetidas con quienes se acercaron, en una dinámica que ha tomado fuerza en distintos puntos del país como antesala de la fiesta mundialista.

El intercambio se suma a la oferta de espacios recreativos que la administración municipal ha impulsado para la convivencia familiar.


Felifer Mac\u00edas intercambia estampas del \u00e1lbum del Mundial 2026 con familias en el lobby del centro BLOQUE en Quer\u00e9taro. Felifer Macías convivió con familias queretanas durante el intercambio de estampas del Mundial 2026 en el centro BLOQUE de la capital. rotativo.com.mx

Una antesala rumbo al México Zona Fest

Durante el evento, el alcalde invitó a las familias queretanas a sumarse al México Zona Fest, que se instalará en el Estadio Corregidora durante la Copa del Mundo 2026.

La experiencia ofrecerá transmisión en vivo de los partidos, conciertos, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica en un ambiente familiar y seguro, de acuerdo con la convocatoria municipal.

Felifer Mac\u00edas intercambia estampas del \u00e1lbum del Mundial 2026 con familias en el lobby del centro BLOQUE en Quer\u00e9taro. Felifer Macías convivió con familias queretanas durante el intercambio de estampas del Mundial 2026 en el centro BLOQUE de la capital. rotativo.com.mx

El llamado se da a menos de dos semanas del inicio del Mundial, cuyo primer partido se disputará el 11 de junio.

gobiernofelifer maciasmundialdeportesfutbol

Reciente

Roberto Cabrera Valencia atiende a vecinos en mesas de trabajo del programa Viernes en Rancho Banthí, San Juan del Río

Jornada 27 en Rancho Banthí

El gobierno municipal acercó mesas de atención, salud y mantenimiento a la comunidad en una nueva edición del programa itinerante.

Patrulla de seguridad pública sobre una vía de San Juan del Río durante un operativo nocturno con elementos uniformados.
San Juan del Río

Videos implicarían a policías en muerte

Las imágenes muestran al hombre trasladado inconsciente y descalzo en la batea del vehículo policial; la Fiscalía practicará la necropsia que definirá la causa.

Ponente frente a estudiantes durante una conferencia del ciclo jurídico-electoral en un auditorio de la Universidad de Londres.
Querétaro

Representación indígena rumbo a 2027

Un magistrado del Tribunal Electoral federal expuso ante estudiantes la frontera entre la competencia municipal y la libre determinación de los pueblos originarios.

Operativo seguridad alcoholímetro Feria San Juan del Río 2026 cinco corporaciones recinto ferial
San Juan del Río

Seguridad Feria SJR 2026

El operativo conserva alcoholímetro y suma filtros estratégicos al recinto ferial sanjuanense.