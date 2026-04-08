Querétaro, 8 de abril de 2026. —El Festival de Comunidades Extranjeras tendrá un costo de acceso de 70 pesos en su edición 2026, que reunirá a 64 países con temática mundialista del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Bicentenario de la capital queretana. El presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera anunció la participación de más de 90 stands, activaciones deportivas, torneos entre delegaciones y la presencia de leyendas del futbol mexicano como parte de una programación diseñada para superar los 60 mil asistentes registrados el año pasado.

El costo representa un ajuste de cinco pesos respecto a los 65 que cobró la edición XVII del encuentro cultural en octubre del año pasado, cuando reunió a 65 países en el mismo recinto de Santa Rosa Jáuregui. La entrada seguirá siendo gratuita para menores de tres años, adultos mayores con credencial INAPAM y personas con discapacidad. El alcalde subrayó que la edición de este año arranca en el marco del Día del Niño, lo que convierte al festival en una alternativa de cuatro días para celebrar el fin de semana largo en familia.

Entre los exfutbolistas confirmados figuran Luis “El Matador” Hernández, Luis Roberto Alves “Zague”, Carlos Salcido y Javier “El Tiburón” Sánchez, quienes firmarán autógrafos y participarán en actividades con los asistentes. A ellos se sumará un torneo abierto al público y concursos de habilidades futbolísticas entre las delegaciones participantes, un componente que el municipio ya había adelantado cuando confirmó la temática mundialista del encuentro el pasado marzo.

Distribución por grupos del Mundial y nuevos países en Querétaro

La secretaria de Turismo del municipio, Mariana Ortiz Cabrera, detalló que el festival contará con más de 70 presentaciones artísticas y 91 expositores repartidos bajo un criterio distinto al de ediciones anteriores. “En esta edición mundialista la distribución ya no será por continentes, sino por grupos del Mundial, lo que hará más dinámica la experiencia para los visitantes. Además, se integran dos nuevos países, como Senegal y Sudáfrica”, explicó la funcionaria durante la presentación del programa.

La titular de Turismo añadió que más de 30 productores locales complementarán la oferta gastronómica y artesanal internacional, un componente que busca reforzar la economía de la zona metropolitana. El Parque Bicentenario quedó definido como sede permanente del festival tras la edición del año pasado, cuando la Secretaría de Turismo municipal argumentó que el recinto ofrecía mejores condiciones operativas y cuatro mil cajones de estacionamiento para acomodar a los visitantes.

¿Qué actividades tendrá gratuitas el festival?

Por su parte, la secretaria de Cultura municipal, Daniela Salgado Márquez, recordó que el encuentro conserva su vocación original como espacio de convivencia multicultural. “Es una fiesta donde las comunidades extranjeras son protagonistas, pero también donde las y los queretanos pueden conocer, convivir y disfrutar de expresiones culturales de todo el mundo en un mismo lugar”, expresó la funcionaria. El municipio anunció que habrá actividades adicionales sin costo extra al acceso, entre ellas presentaciones artísticas en escenarios del parque.

Para facilitar el traslado de los asistentes, el ayuntamiento habilitará rutas de transporte público gratuitas que partirán desde la Alameda Hidalgo hacia el Parque Bicentenario, un esquema que replica la operación aplicada en ediciones anteriores. El estacionamiento se dividirá en dos zonas con prioridad peatonal, transporte público y acceso para personas con discapacidad. Protección Civil municipal confirmó que no estará permitido el ingreso con mascotas durante los cuatro días del evento.

El festival llega en un momento en que la capital queretana busca capitalizar su reconocimiento internacional como destino turístico, luego de que The New York Times incluyera a Querétaro entre los 52 mejores lugares para visitar en 2026 y de la reciente participación del gobierno estatal en la Feria Internacional de Turismo FITUR celebrada en Madrid. Con la combinación de gastronomía internacional, cartel deportivo y precios accesibles, las autoridades municipales apuestan por consolidar al encuentro como uno de los eventos culturales más convocantes del calendario estatal.