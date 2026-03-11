Querétaro, 11 de marzo de 2026. — El Festival de Comunidades Extranjeras 2026 incorporará una temática inspirada en el ambiente del Mundial de futbol durante su próxima edición, programada del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Bicentenario de la capital queretana.

El encuentro multicultural, en el que participaron más de 50 países el año pasado con una asistencia cercana a 60 mil personas, sumará torneos deportivos entre comunidades residentes y la presencia de leyendas del balompié, además de la oferta gastronómica, artística y cultural que lo caracteriza.

El festival se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la ciudad. En ediciones anteriores, las comunidades extranjeras radicadas en Querétaro han presentado gastronomía, danzas y tradiciones de sus países de origen, lo que lo convierte en una vitrina de diversidad cultural con alcance metropolitano. Para 2026, el gobierno municipal prevé superar las cifras de asistencia registradas en la edición pasada.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que la principal novedad será un componente deportivo en el que las comunidades de distintos países competirán en actividades relacionadas con el futbol.

También se contempla la presencia de futbolistas para sesiones de autógrafos y figuras consideradas leyendas del balompié como parte del ambiente mundialista.

"Las comunidades que tenemos aquí residentes en nuestra ciudad van a tener actividades deportivas, principalmente futbol", explicó el alcalde, quien agregó que se busca "generar todo este ambiente futbolero mundialista" con la participación de exjugadores reconocidos.

Temática mundialista y nuevas dinámicas en el Parque Bicentenario

Macías Olvera precisó que la edición 2026 no sustituirá los elementos tradicionales del festival, sino que los complementará.

La oferta gastronómica internacional, las presentaciones artísticas y los stands culturales por país se mantendrán como ejes centrales del evento, al que se sumarán las actividades deportivas y sorpresas adicionales que el municipio aún no revela en su totalidad.

Sobre el costo de acceso, el funcionario indicó que se revisan los detalles, aunque adelantó que se buscará mantener un esquema similar al del año pasado para no incrementar el gasto de los asistentes.

El Parque Bicentenario, sede habitual del encuentro, ofrece espacios abiertos que permiten albergar tanto las áreas de exhibición como las canchas necesarias para las actividades deportivas programadas.

¿Cuándo y dónde será el Festival de Comunidades Extranjeras 2026?

El evento se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en el Parque Bicentenario de la ciudad de Querétaro. El gobierno municipal dará a conocer en las próximas semanas el programa completo de actividades, costos y los nombres de las leyendas del futbol que participarán en esta edición con temática mundialista.