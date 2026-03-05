Catean cinco predios ligados a La Barredora en Jalapa, Tabasco

Fiscalía de Tabasco decomisa armas, narcóticos y 34 vehículos en operativo contra grupo criminal.

Operativo de cateo en Jalapa Tabasco donde autoridades aseguraron armas droga y 34 vehículos vinculados a La Barredora

Elementos de la FIRT ejecutaron la orden de cateo en cinco predios rurales cercanos a Jalapa, Tabasco.

Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 05, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

Tabasco, 5 de marzo de 2026. — Dos mujeres presuntamente vinculadas al grupo criminal La Barredora fueron detenidas durante el cateo de cinco predios ubicados en un camino rural hacia Jalapa, Tabasco.

La intervención, ejecutada por la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT), permitió el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, narcóticos y 34 vehículos, entre ellos camionetas tipo Raptor y unidades de lujo.

El operativo contra La Barredora en Jalapa derivó de una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

La acción se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, dentro del esquema de la FIRT, mecanismo creado para combatir células del crimen organizado en la entidad.

Las detenidas fueron identificadas como Ana Luisa "N", de 47 años, y Ana Karen "N", de 27. Según la Fiscalía tabasqueña, ambas estarían ligadas al grupo de La Barredora, específicamente a integrantes conocidos con los alias "monster", "mayo" y "lic. Tomás".

Las dos mujeres quedaron a disposición de las áreas competentes para determinar su situación jurídica.

Armas, droga y 34 vehículos asegurados en cateo de Jalapa

Durante la inspección de los cinco inmuebles, elementos periciales y operativos decomisaron una pistola marca Taurus calibre .22 con dos cargadores abastecidos y 50 cartuchos, además de un revólver del mismo calibre con 10 cartuchos útiles. También se encontró una bolsa con múltiples cartuchos calibre 9 mm, una caja de cartón con narcóticos y accesorios para su consumo.

Entre los 34 vehículos asegurados destacan camionetas tipo Raptor, automóviles de lujo, unidades Razer, una cuatrimoto y remolques.

El volumen del decomiso sugiere una operación logística de considerables dimensiones en la zona rural aledaña a Jalapa. Los cinco predios cateados quedaron bajo resguardo de la Fiscalía de Tabasco.

Las personas detenidas y los indicios materiales fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.

La Fiscalía tabasqueña indicó que las investigaciones derivadas del cateo continúan abiertas para identificar a otros posibles integrantes de la estructura criminal vinculada a La Barredora en la región.

