El influencer Rodolfo "Fofo" Márquez cumple una condena de 17 años y seis meses por feminicidio en grado de tentativa en el Estado de México.

Foto: Redes Sociales.
Por Mariana Torres García Mar 05, 2026
México, 5 de marzo de 2026. — Un exinterno del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla reveló en TikTok que el influencer Rodolfo "Fofo" Márquez contaba con una consola de Xbox y acceso a redes sociales durante su estancia en el penal de Barrientos, privilegios que están prohibidos por los reglamentos penitenciarios del Estado de México.

El testimonio, publicado por un sujeto identificado como "El Rey del Fardo" que actualmente cumple arresto domiciliario, se viralizó en horas y reabrió el debate sobre el trato diferenciado a internos de alto perfil.

Los hechos que narra el exrecluso corresponden al periodo en que Fofo Márquez estuvo recluido en Barrientos, entre su detención en abril de 2024 y su traslado al penal de Texcoco el 31 de enero de 2025.

En aquel momento, la Secretaría de Seguridad del Estado de México ordenó el cambio de centro penitenciario después de que se filtrara un video en el que tres custodios golpeaban al influencer. Los uniformados y la directora del penal fueron destituidos.

Según el relato viral, el exinterno observó a Márquez caminar por la zona conocida como "Las Marraneras" portando un control de Xbox y artículos personales.

También aseguró que el creador de contenido logró publicar material en redes sociales desde el interior del reclusorio, situación que habría provocado la intervención de las autoridades.

Aislamiento y traslado tras las publicaciones en redes

El exrecluso precisó que, una vez detectadas las publicaciones, el influencer fue trasladado a un área de resguardo dentro de Barrientos, separado de la población general.

El testigo aclaró que nunca tuvo trato directo con Márquez, pero señaló que su presencia llamó la atención entre los internos por las condiciones inusuales de su reclusión.

Tras el traslado a Texcoco, diversos reportes periodísticos indicaron que Fofo Márquez perdió los privilegios que presuntamente tenía en Barrientos.

Según el periodista Carlos Jiménez, en su nuevo centro penitenciario el influencer convive con la población general y es monitoreado las 24 horas.

Su defensa intentó reclasificar el delito como lesiones agravadas, pero en mayo de 2025 el Segundo Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de 17 años y seis meses de prisión por feminicidio en grado de tentativa.

El caso se originó en febrero de 2024, cuando Márquez agredió físicamente a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan.

Además de la pena de cárcel, el fallo incluye el pago de una multa, la reparación del daño a la víctima y un tratamiento psicológico con perspectiva de género.

