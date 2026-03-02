San Juan del Río, 2 de marzo de 2026. — El gobierno de San Juan del Río eliminará jefaturas, coordinaciones y direcciones como parte de una reestructura administrativa que será presentada ante Cabildo durante marzo.
El ajuste orgánico busca compactar el organigrama municipal y se aceleró tras la salida del director de comunicación social Edgar Arteaga Chávez, cuya área quedó acéfala temporalmente.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia confirmó que los cambios abarcan la reorganización completa de la estructura que incluía la secretaría de desarrollo integral.
"Vamos a quitar jefaturas, coordinaciones, direcciones y vamos a hacer más compacta la administración", señaló el presidente municipal, quien se reservó nombres de posibles designaciones.
Inicialmente prevista para febrero, la reestructura administrativa en San Juan del Río se retrasó por la complejidad de los temas laborales y sindicales que implica el proceso.
Cabrera Valencia reconoció que los despidos han generado cierto impacto en la operatividad, aunque aseguró que el equipo trabaja para minimizar afectaciones en la atención ciudadana.
"Ha sido muy complicado sortear temas laborales, sindicales, arrancar el año, no detener el trabajo", explicó para justificar el aplazamiento. El edil admitió que la transición ha provocado algunas deficiencias: "Siempre nos va a pegar un poquito, esperemos que sea poquito y no mucho, porque si no empezamos con falta de atención o deficiente gobierno".
Ajuste orgánico en San Juan del Río pasará por Cabildo
La propuesta deberá ser aprobada por los integrantes del Cabildo de San Juan del Río en sesión ordinaria o extraordinaria durante marzo. El cambio no se limita a la vacante dejada por Arteaga, sino que contempla una revisión integral del organigrama con la eliminación de puestos en distintos niveles jerárquicos y que no estaban dando los resultados deseados.
Cabrera Valencia indicó que el proceso se encuentra avanzado y que será "uno más de esta administración" en materia de ajustes estructurales al gobierno municipal. La fecha exacta de la sesión de Cabildo no fue precisada, aunque el alcalde anticipó que ocurrirá dentro de las próximas semanas.