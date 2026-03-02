Firman convenio CONECTAR para búsqueda de personas en Querétaro

Fiscalía y sectores productivos articulan red estatal para difusión de Alertas Amber y Protocolo Alba.

Firma del convenio CONECTAR para búsqueda de personas desaparecidas en Querétaro con autoridades y sectores productivos

El fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández y el gobernador Mauricio Kuri González durante la firma del convenio CONECTAR.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Más de 100 instituciones y empresas se incorporaron formalmente a la Red CONECTAR, una estrategia estatal orientada a fortalecer la búsqueda y localización de niñas, niños, adolescentes y mujeres en Querétaro.

La firma del convenio, realizada en presencia del gobernador Mauricio Kuri González y el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández, establece un modelo de colaboración con alcance potencial de más de 36 mil empresas y establecimientos en la entidad.

El programa CONECTAR surgió como mecanismo para maximizar la difusión de Alertas Amber y cédulas del Protocolo Alba, aunque ha evolucionado hacia un esquema más amplio que articula instituciones públicas, sectores productivos y sociedad civil.

Actualmente participan más de 80 instituciones públicas como aliadas estratégicas en todo el territorio estatal.

Firma del convenio CONECTAR para b\u00fasqueda de personas desaparecidas en Quer\u00e9taro con autoridades y sectores productivos Representantes de sectores empresarial, académico y social se sumaron formalmente a la red estatal de búsqueda de personas.

La vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional, Yanin Zendejas Rojas, precisó que la red integra a todos los municipios del estado, instituciones educativas, pequeñas y grandes empresas, comercios, tiendas de autoservicio, industria, sector de la construcción, hotelería, medios de comunicación, telecomunicaciones, plataformas digitales, transporte y profesionistas. Esta diversidad de actores, señaló, amplía la capacidad de respuesta colectiva ante la no localización de una persona.

Distintivo CONECTAR reconocerá a empresas participantes en Querétaro

Como parte de la evolución de la estrategia, se presentó el Distintivo CONECTAR, un reconocimiento institucional dirigido a empresas e instituciones que decidan participar activamente en procesos de capacitación, difusión y sensibilización para la búsqueda y localización de personas. La incorporación es voluntaria y va más allá de la simple suscripción del convenio.

El fiscal general enfatizó que la seguridad y la justicia requieren coordinación entre instituciones, pero se fortalecen con la participación corresponsable de la sociedad.

Firma del convenio CONECTAR para b\u00fasqueda de personas desaparecidas en Quer\u00e9taro con autoridades y sectores productivos El Distintivo CONECTAR reconocerá a empresas que participen activamente en capacitación y difusión para la localización de personas.

Recordó que SINERGIA por Querétaro fue reconocida jurídicamente como instancia integrante del Sistema Estatal de Seguridad, un modelo que ha permitido incrementar intervenciones, detenciones y aseguramientos, así como el uso estratégico de información para la prevención del delito.

La firma del convenio CONECTAR consolida lo que las autoridades denominan una "sinergia social", donde los sectores académico, empresarial, comercial y social asumen corresponsabilidad directa en la protección de personas.

El gobernador Kuri González fungió como testigo de honor del acuerdo celebrado entre representantes de sectores institucionales y la Fiscalía General del Estado.

gobierno seguridad fiscalía

Reciente

Diputada Tania Palacios Kuri presenta avances legislativos sobre empleo para mujeres en Querétaro y protección de menores
Legislatura

70% de nuevos empleos en Querétaro fueron para mujeres en 2024

Diputada Tania Palacios Kuri impulsa modelo queretano en el Congreso federal con reformas contra violencia digital y protección de menores.

Vacunación contra varicela en centros de salud de Querétaro ante incremento del 71 por ciento en casos durante 2026
Querétaro

Aumentan 71% los casos de varicela en Querétaro; suman 168 contagios

Secretaría de Salud refuerza vacunación en menores de 12 años y reporta 22 casos de sarampión sin defunciones.

Gobierno de Querétaro contacta a 114 queretanos varados en Medio Oriente tras escalada del conflicto entre Israel e Irán
Querétaro

Contactan a 114 queretanos varados en Medio Oriente e India

Gobierno estatal mantiene comunicación con 88 personas en Dubái, 21 en India y una en Israel tras cierres de espacio aéreo.

Presentación de actividades por el Día de la Mujer en Querétaro con agenda de becas, foros y marchas durante marzo
Querétaro

Querétaro alista becas, marchas y foros por el Día de la Mujer

Secretaría de las Mujeres presenta agenda de marzo con becas, acuerdos universitarios y encuentros metropolitanos.