Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Más de 100 instituciones y empresas se incorporaron formalmente a la Red CONECTAR, una estrategia estatal orientada a fortalecer la búsqueda y localización de niñas, niños, adolescentes y mujeres en Querétaro.
La firma del convenio, realizada en presencia del gobernador Mauricio Kuri González y el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández, establece un modelo de colaboración con alcance potencial de más de 36 mil empresas y establecimientos en la entidad.
El programa CONECTAR surgió como mecanismo para maximizar la difusión de Alertas Amber y cédulas del Protocolo Alba, aunque ha evolucionado hacia un esquema más amplio que articula instituciones públicas, sectores productivos y sociedad civil.
Actualmente participan más de 80 instituciones públicas como aliadas estratégicas en todo el territorio estatal.
Representantes de sectores empresarial, académico y social se sumaron formalmente a la red estatal de búsqueda de personas.
La vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional, Yanin Zendejas Rojas, precisó que la red integra a todos los municipios del estado, instituciones educativas, pequeñas y grandes empresas, comercios, tiendas de autoservicio, industria, sector de la construcción, hotelería, medios de comunicación, telecomunicaciones, plataformas digitales, transporte y profesionistas. Esta diversidad de actores, señaló, amplía la capacidad de respuesta colectiva ante la no localización de una persona.
Distintivo CONECTAR reconocerá a empresas participantes en Querétaro
Como parte de la evolución de la estrategia, se presentó el Distintivo CONECTAR, un reconocimiento institucional dirigido a empresas e instituciones que decidan participar activamente en procesos de capacitación, difusión y sensibilización para la búsqueda y localización de personas. La incorporación es voluntaria y va más allá de la simple suscripción del convenio.
El fiscal general enfatizó que la seguridad y la justicia requieren coordinación entre instituciones, pero se fortalecen con la participación corresponsable de la sociedad.
El Distintivo CONECTAR reconocerá a empresas que participen activamente en capacitación y difusión para la localización de personas.
Recordó que SINERGIA por Querétaro fue reconocida jurídicamente como instancia integrante del Sistema Estatal de Seguridad, un modelo que ha permitido incrementar intervenciones, detenciones y aseguramientos, así como el uso estratégico de información para la prevención del delito.
La firma del convenio CONECTAR consolida lo que las autoridades denominan una "sinergia social", donde los sectores académico, empresarial, comercial y social asumen corresponsabilidad directa en la protección de personas.
El gobernador Kuri González fungió como testigo de honor del acuerdo celebrado entre representantes de sectores institucionales y la Fiscalía General del Estado.