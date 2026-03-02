Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Un acuerdo con la Universidad Autónoma de Querétaro, 40 becas para integrantes de medios de comunicación, acompañamiento psicológico y legal durante la marcha del 8 de marzo y al menos cuatro foros integran la agenda que el gobierno estatal preparó con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las actividades, que se extenderán a lo largo de marzo, involucran a universidades, organizaciones civiles y organismos internacionales como ONU Mujeres.

La secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha, presentó el calendario que arrancará el 4 de marzo con la firma del denominado Código 8M en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la UAQ.

El documento establece ocho principios orientados a la no revictimización, el respeto a la dignidad y el uso de lenguaje responsable en medios.

Durante el acto, la periodista española Nuria Varela ofrecerá una ponencia sobre el papel de los medios en la construcción de narrativas libres de violencia.

Como parte del acuerdo, 40 personas que laboran en medios de comunicación recibirán becas para cursar un taller presencial de 16 horas en la UAQ.

Las sesiones se distribuirán en cuatro sábados consecutivos a partir del 7 de marzo, con enfoque en comunicación con perspectiva de género.

Marcha del 8M contará con acompañamiento profesional en Querétaro

Para la movilización del 8 de marzo, la dependencia coordinará con la Secretaría de Gobierno un operativo de acompañamiento. Psicólogas y abogadas estarán disponibles en el contingente para atender a cualquier mujer que lo requiera durante el recorrido, informó la funcionaria.

Dos días después, el 10 de marzo, el Museo Regional de Querétaro será sede del evento Defensoras por la Igualdad, Derechos, Comunidad y Justicia.

Ahí se darán a conocer dos nuevas estrategias enfocadas en fortalecer la protección de derechos y garantizar justicia con perspectiva de género. Los detalles de ambas iniciativas se reservaron para el día del anuncio.

En coordinación con ONU Mujeres, la Secretaría lanzó además un concurso estatal de fotografía titulado Derechos, justicia, acción para todas las mujeres y niñas. Pueden participar personas mayores de 18 años que residan en el estado; la convocatoria cierra el 12 de marzo.

El cierre de la agenda será el 18 de marzo con el encuentro metropolitano Cuidándonos, nos impulsamos. Un camino hacia la igualdad, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Autoridades de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan compartirán experiencias para impulsar la autonomía económica de las mujeres. La activista española Coral Herrera participará como conferencista en esa jornada.