Querétaro alista becas, marchas y foros por el Día de la Mujer

Secretaría de las Mujeres presenta agenda de marzo con becas, acuerdos universitarios y encuentros metropolitanos.

Presentación de actividades por el Día de la Mujer en Querétaro con agenda de becas, foros y marchas durante marzo

El Código 8M establece ocho principios para la comunicación con perspectiva de género en medios.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 02, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 2 de marzo de 2026. — Un acuerdo con la Universidad Autónoma de Querétaro, 40 becas para integrantes de medios de comunicación, acompañamiento psicológico y legal durante la marcha del 8 de marzo y al menos cuatro foros integran la agenda que el gobierno estatal preparó con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Las actividades, que se extenderán a lo largo de marzo, involucran a universidades, organizaciones civiles y organismos internacionales como ONU Mujeres.

La secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha, presentó el calendario que arrancará el 4 de marzo con la firma del denominado Código 8M en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la UAQ.

El documento establece ocho principios orientados a la no revictimización, el respeto a la dignidad y el uso de lenguaje responsable en medios.

Durante el acto, la periodista española Nuria Varela ofrecerá una ponencia sobre el papel de los medios en la construcción de narrativas libres de violencia.

Como parte del acuerdo, 40 personas que laboran en medios de comunicación recibirán becas para cursar un taller presencial de 16 horas en la UAQ.

Las sesiones se distribuirán en cuatro sábados consecutivos a partir del 7 de marzo, con enfoque en comunicación con perspectiva de género.

Marcha del 8M contará con acompañamiento profesional en Querétaro

Para la movilización del 8 de marzo, la dependencia coordinará con la Secretaría de Gobierno un operativo de acompañamiento. Psicólogas y abogadas estarán disponibles en el contingente para atender a cualquier mujer que lo requiera durante el recorrido, informó la funcionaria.

Dos días después, el 10 de marzo, el Museo Regional de Querétaro será sede del evento Defensoras por la Igualdad, Derechos, Comunidad y Justicia.

Ahí se darán a conocer dos nuevas estrategias enfocadas en fortalecer la protección de derechos y garantizar justicia con perspectiva de género. Los detalles de ambas iniciativas se reservaron para el día del anuncio.

En coordinación con ONU Mujeres, la Secretaría lanzó además un concurso estatal de fotografía titulado Derechos, justicia, acción para todas las mujeres y niñas. Pueden participar personas mayores de 18 años que residan en el estado; la convocatoria cierra el 12 de marzo.

El cierre de la agenda será el 18 de marzo con el encuentro metropolitano Cuidándonos, nos impulsamos. Un camino hacia la igualdad, en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

Autoridades de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan compartirán experiencias para impulsar la autonomía económica de las mujeres. La activista española Coral Herrera participará como conferencista en esa jornada.

gobierno8mmujer

Reciente

Gobernador Mauricio Kuri González analiza impacto del conflicto en Medio Oriente en economía de Querétaro y precio de gasolina
Querétaro

Conflicto en Medio Oriente impactará precio de gasolina, estima Kuri

Gobernador estima impacto menor para la entidad y ve oportunidad de relocalización de empresas.

Estadio Corregidora en Querétaro, posible sede del Mundial Femenil de Futbol según gestión del gobierno estatal ante la FMF
Querétaro

Querétaro busca ser sede del Mundial Femenil de Futbol

Linda Rangel confirma reunión con Mikel Arriola y asegura que la entidad tiene infraestructura suficiente para la justa.

Diputada Tania Palacios Kuri presenta avances legislativos sobre empleo para mujeres en Querétaro y protección de menores
Legislatura

70% de nuevos empleos en Querétaro fueron para mujeres en 2024

Diputada Tania Palacios Kuri impulsa modelo queretano en el Congreso federal con reformas contra violencia digital y protección de menores.

Vacunación contra varicela en centros de salud de Querétaro ante incremento del 71 por ciento en casos durante 2026
Querétaro

Aumentan 71% los casos de varicela en Querétaro; suman 168 contagios

Secretaría de Salud refuerza vacunación en menores de 12 años y reporta 22 casos de sarampión sin defunciones.