Querétaro, 19 de enero de 2026. — El Congreso del estado aprobó por unanimidad reformar la Ley de Seguridad para Querétaro mediante la cual se reconoce el Plan Sinergia por Querétaro como instancia oficial del Sistema Estatal de Seguridad.

La estrategia alcanzó resultados históricos en 2025 con más de 1,800 cateos ejecutados, cifra récord nacional, y una disminución cercana al 30% en homicidios dolosos, informó el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo local, presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero, aprobó el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la ley estatal.

La sesión contó con la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana del estado, Iovan Elías Pérez; el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca; el Gral. Brigadier José Guillermo Lira Hernández, comandante titular de la 17ª Zona Militar; y el Gral. Brigadier Alfredo Salgado Vargas, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

El Fiscal General destacó que gracias a los esfuerzos conjuntos de las corporaciones de seguridad en Querétaro, el estado triplicó la operatividad en 2025 y superó la barrera de 1,800 cateos. "A mayor operatividad, menor incidencia delictiva", explicó Hernández.

La disminución histórica en homicidios dolosos representa más de 50 homicidios menos en comparación con el año anterior, lo que coloca a Querétaro como uno de los estados con menor incidencia delictiva en delitos de alto impacto.

"Tenemos una incidencia delictiva de entre un 0.6 y 0.7 por ciento del total de homicidios que se tienen en el país", aseguró el Fiscal General. Además, reportó una disminución superior al 30% en delitos patrimoniales con uso de violencia.

La estrategia fortalece la coordinación entre las instancias de seguridad de los tres niveles de gobierno en la entidad.

Institucionalización legislativa

El diputado Guillermo Vega expresó que institucionalizar Sinergia en la ley es prudente, oportuno y pertinente porque se trata de un ejercicio serio y validado. "No es un experimento, esto ya es una realidad que ha dado resultados. Vemos a las instituciones trabajar hasta el máximo de sus capacidades", sostuvo el legislador.

Reconoció la importancia de los cateos en Querétaro como un pendiente que se ha resuelto en la cadena de seguimiento que hace la autoridad para encontrar a los generadores de violencia.

El diputado Enrique Correa Sada, secretario de la comisión legislativa, afirmó que la seguridad no entiende de colores ni partidos. "Gracias a su trabajo, Querétaro es el referente que es", precisó Correa. Confió en que la institucionalización del Plan Sinergia será un parteaguas para generar instituciones de seguridad más sólidas.

Las diputadas Gina Guzmán Álvarez y Teresita Calzada Rovirosa, así como los legisladores Gerardo Ángeles, Arturo Maximiliano García y Sinuhé Piedragil, expresaron su respaldo a la iniciativa.

Destacaron que a partir de la seguridad se fortalece la economía en el estado y que es deber de los legisladores dar este marco jurídico para institucionalizar la colaboración en materia de seguridad.

Los titulares de las corporaciones de seguridad destacaron que esta aprobación da certeza legal a las instituciones en la entidad y fortalece la confianza de los ciudadanos. Agradecieron a la ciudadanía la confianza en sus instituciones y reiteraron la voluntad de seguir trabajando en Sinergia.