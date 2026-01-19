Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Legislatura del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad la iniciativa para reconocer a Sinergia por Querétaro como instancia integrante del Sistema Estatal de Seguridad.

La decisión consolida formalmente un modelo de coordinación interinstitucional que ya opera y genera resultados en la entidad, informó la Fiscalía General del Estado.

Durante la sesión, autoridades destacaron que Sinergia no es un experimento ni un esfuerzo aislado, sino una estrategia estructurada que ha permitido potenciar la operación coordinada entre instituciones de seguridad y procuración de justicia.

El diseño operativo ha permitido una cobertura relevante con la participación de más de 500 elementos, precisó el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

Fortalecimiento de la coordinación institucional

El fiscal general subrayó ante los integrantes de la Comisión que Sinergia continuará fortaleciendo su operación y entregando resultados, al tratarse de un referente en materia de seguridad que ha contado con respaldo institucional y legislativo.

"La seguridad es un derecho humano y su garantía exige instituciones sólidas, coordinación permanente y una actuación decidida del Estado", enfatizó el funcionario.

Víctor Antonio de Jesús señaló que una mayor operatividad institucional se traduce en una menor incidencia delictiva, reflejando una capacidad más activa del Estado para identificar, investigar y perseguir los delitos.

Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia donde se aprobó integrar Sinergia al Sistema Estatal de Seguridad en Querétaro. rotativo.com.mx

Los legisladores coincidieron en que no existen espacios para esfuerzos aislados en materia de seguridad, explicó la Fiscalía estatal.

Resultados en delitos de alto impacto

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, junto con el Fiscal General, reconocieron que el diseño operativo de Sinergia ha permitido resultados visibles tanto en delitos patrimoniales como en hechos de violencia, robo de vehículos y acciones contra delitos de alto impacto, detalló la dependencia ministerial.

El General Alfredo Salgado Vargas, coordinador estatal de la Guardia Nacional, destacó que este marco legal brinda mayor certeza jurídica a las instituciones responsables de la seguridad y fortalece la confianza ciudadana.

El General José Guillermo Lira Hernández, comandante de la 17ª Zona Militar, reconoció que esta aprobación representa la consolidación de una estrategia en la que participan instituciones estatales, federales y municipales, aseguró la Fiscalía.

El Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, felicitó al Fiscal General y a los integrantes de la Comisión, destacando la confianza de la ciudadanía y su carácter participativo.

Finalmente, se estableció que la Fiscalía General del Estado de Querétaro coordinará a Sinergia como instancia del Sistema Estatal de Seguridad, con el objetivo de consolidar resultados sostenidos que garanticen el derecho humano a la seguridad de los queretanos, concluyó la autoridad ministerial.