Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de una persona por el delito de robo equiparado de vehículo tras ser detenido en posesión de una motocicleta con reporte de robo vigente.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 2 de enero en la colonia Desarrollo San Pablo, en el municipio de Querétaro, informó la dependencia estatal.

El imputado circulaba a bordo de una motocicleta color negro, sin placas de circulación, sobre avenida Paseo de la Constitución. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro detectaron la falta administrativa y solicitaron inspección del vehículo, a la cual el conductor accedió voluntariamente, precisó la Fiscalía.

Personal policial verificó el número de serie de la unidad y confirmó que contaba con reporte de robo vigente dentro de una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía. El ahora vinculado fue detenido en el lugar con apoyo de elementos municipales, detalló la autoridad ministerial.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al imputado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de un plazo de un mes de investigación complementaria. El detenido permanecerá en prisión mientras se desarrolla el proceso, aseguró la Fiscalía estatal.