Querétaro, 17 de febrero de 2026. — El proyecto del teleférico de Querétaro permanece en etapa de planeación mientras el municipio aguarda la respuesta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para avanzar con la consulta ciudadana que definirá el futuro de la obra.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, confirmó que el mecanismo de participación se mantiene firme y se aplicará principalmente entre los habitantes de la delegación Felipe Carrillo Puerto.

El edil capitalino explicó que el proceso de consulta fue diseñado como un ejercicio accesible y de bajo costo para las arcas municipales.

"Es un mecanismo que hemos propuesto bastante económico, prácticamente cero oneroso, donde queremos tener la opinión de los habitantes", aseveró Macías Olvera sobre la consulta ciudadana del teleférico de Querétaro.

La delegación Felipe Carrillo Puerto fue seleccionada como zona prioritaria para el ejercicio porque es ahí donde se contempla realizar la obra.

El alcalde indicó que conocer el sentir de la población resulta indispensable antes de definir los siguientes pasos del proyecto, aunque no precisó una fecha tentativa para la consulta.

IEEQ definirá lineamientos para consulta del teleférico de Querétaro

El municipio condicionó el avance del proceso a los lineamientos que determine la autoridad electoral local. Macías Olvera reiteró que la consulta se realizará en cumplimiento con lo que establezca el IEEQ, a fin de garantizar un ejercicio ordenado y con certeza jurídica para los participantes.

Hasta el momento, el Instituto Electoral no ha emitido respuesta formal sobre la solicitud del municipio. El presidente municipal no adelantó plazos específicos pero insistió en que la decisión de consultar a los vecinos permanece vigente como parte integral del proceso de planeación del teleférico en Querétaro.