Teleférico de Querétaro sigue en planeación; municipio espera al IEEQ para consulta

Macías Olvera reitera que la consulta será de bajo costo y se realizará conforme a lineamientos electorales.

Zona de la delegación Felipe Carrillo Puerto en Querétaro donde se contempla el proyecto del teleférico de Querétaro consulta ciudadana

La delegación Felipe Carrillo Puerto es la zona donde se realizaría la obra del teleférico.

(depositphotos)
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 17, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 17 de febrero de 2026. — El proyecto del teleférico de Querétaro permanece en etapa de planeación mientras el municipio aguarda la respuesta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) para avanzar con la consulta ciudadana que definirá el futuro de la obra.

El presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, confirmó que el mecanismo de participación se mantiene firme y se aplicará principalmente entre los habitantes de la delegación Felipe Carrillo Puerto.

El edil capitalino explicó que el proceso de consulta fue diseñado como un ejercicio accesible y de bajo costo para las arcas municipales.

"Es un mecanismo que hemos propuesto bastante económico, prácticamente cero oneroso, donde queremos tener la opinión de los habitantes", aseveró Macías Olvera sobre la consulta ciudadana del teleférico de Querétaro.

La delegación Felipe Carrillo Puerto fue seleccionada como zona prioritaria para el ejercicio porque es ahí donde se contempla realizar la obra.

El alcalde indicó que conocer el sentir de la población resulta indispensable antes de definir los siguientes pasos del proyecto, aunque no precisó una fecha tentativa para la consulta.

IEEQ definirá lineamientos para consulta del teleférico de Querétaro

El municipio condicionó el avance del proceso a los lineamientos que determine la autoridad electoral local. Macías Olvera reiteró que la consulta se realizará en cumplimiento con lo que establezca el IEEQ, a fin de garantizar un ejercicio ordenado y con certeza jurídica para los participantes.

Hasta el momento, el Instituto Electoral no ha emitido respuesta formal sobre la solicitud del municipio. El presidente municipal no adelantó plazos específicos pero insistió en que la decisión de consultar a los vecinos permanece vigente como parte integral del proceso de planeación del teleférico en Querétaro.

gobiernofelifer maciasobras publicasinfraestructura

Reciente

Gobernador Mauricio Kuri González y presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante entrega del programa Contigo Intervención Educativa en el Conalep San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

20.4 mdp en tecnología educativa benefician a planteles de San Juan del Río

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Roberto Cabrera entregan equipamiento tecnológico y becas internacionales a cinco planteles educativos.

Trabajadores de JAPAM instalan macromedidor digital con sistema de telemetría en pozo de agua potable en San Juan del Río, Querétaro, programa PRODDER 2025.
San Juan del Río

JAPAM instala 10 macromedidores digitales para agua potable en San Juan del Río

JAPAM concluye programa PRODDER 2025 con instalación de equipos de monitoreo remoto en 10 pozos del municipio.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, durante conferencia sobre reforma electoral en San Lázaro, febrero 2026.
México

Kenia López garantiza debate amplio a reforma electoral sin fast track

Diputada presidenta asegura que todas las voces serán escuchadas antes de cualquier cambio al sistema electoral.

Zona de crecimiento poblacional en San Juan del Río donde se requiere nueva secundaria en San Juan del Río por demanda escolar
San Juan del Río

San Juan del Río necesita nueva secundaria por crecimiento poblacional

SEDEQ confirma necesidad del plantel y espera definición de terreno por parte del municipio.