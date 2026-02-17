Querétaro, 17 de febrero de 2026. — El Consejo de Notarios de Querétaro renovó su mesa directiva para el periodo 2026-2028 con Luis Eduardo Ugalde Tinoco como presidente, quien anunció la digitalización de procesos notariales mediante firma electrónica avanzada y un programa de jornadas notariales en coordinación con municipios de la entidad. La toma de protesta fue encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González.

Querétaro ocupa el primer lugar nacional en certidumbre jurídica, según el World Justice Project, un factor que ha contribuido al anuncio de inversiones por 20 mil millones de dólares durante la actual administración estatal.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, durante la toma de protesta al nuevo Consejo de Notarios. rotativo.com.mx

Este reconocimiento posiciona a la entidad como referente en certeza jurídica y fortalece la relación entre el notariado y las autoridades locales.

Ugalde Tinoco precisó que la homologación de criterios con el Gobierno del Estado permitirá mayor celeridad y eficiencia en los trámites notariales, además de un almacenamiento documental más seguro.

"La ley es nuestra herramienta, pero la ética, nuestro cimiento", afirmó el nuevo presidente del Consejo de Notarios de Querétaro.

El mandatario estatal reconoció la labor del notariado queretano y su contribución para consolidar las ventajas competitivas de la entidad.

"Celebro la cantidad de notarios que están aquí el día de hoy, para poder buscar juntos el Querétaro que todas y todos queremos", expresó Kuri González durante el acto protocolario celebrado ante integrantes del gremio notarial.

Jornadas notariales llegarán a municipios de Querétaro

Entre las estrategias del nuevo Consejo de Notarios de Querétaro destaca un programa de jornadas notariales que se realizará en conjunto con los municipios de la entidad, con el objetivo de acercar los servicios de fe pública a la ciudadanía.

El Consejo de Notarios impulsará la digitalización de trámites y jornadas notariales en municipios. rotativo.com.mx

Ugalde Tinoco señaló que el notariado debe estar a la altura de su tiempo y resolver lo urgente sin perder de vista lo importante.

Ricardo Vargas Navarro, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, expresó la disposición del organismo para sumar esfuerzos con las autoridades queretanas en materia de actos inmobiliarios y societarios, así como facilitar el uso de herramientas digitales. Indicó que Querétaro es un ejemplo de gobernanza orientada a resultados.

La nueva mesa directiva del Consejo de Notarios de Querétaro tendrá vigencia hasta 2028, periodo en el que buscará consolidar la digitalización de trámites y ampliar la cobertura de servicios notariales en los 18 municipios de la entidad.