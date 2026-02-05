Congreso de Querétaro en desacato por no despenalizar aborto: Citlali Hernández

Secretaría de las Mujeres anuncia diálogo con legisladores queretanos y no descarta ruta jurídica para cumplir mandato de la SCJN.

Citlali Hernández, secretaria federal de las Mujeres, durante visita a Querétaro por despenalización del aborto 2026

Citlali Hernández, secretaria federal de las Mujeres, durante su visita a Querétaro donde señaló desacato del Congreso local.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 05, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 5 de febrero de 2026. —El Congreso de Querétaro se mantiene en desacato al no modificar el Código Penal estatal para despenalizar la interrupción del embarazo, señaló la secretaria federal de las Mujeres, Citlali Hernández, durante una visita a la entidad.

La funcionaria indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido desde hace años que los congresos locales deben legislar en sintonía con los derechos de las mujeres, y consideró que ha pasado demasiado tiempo sin avances en la despenalización del aborto en Querétaro.

Querétaro es una de las entidades que aún penalizan la interrupción del embarazo en su Código Penal, pese a que la SCJN declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta mediante una sentencia de 2023.

Diversas organizaciones civiles han señalado que el Congreso local no ha armonizado su legislación con estos criterios. Hasta el momento, la Legislatura estatal no ha emitido postura pública sobre los señalamientos de la funcionaria federal.

Desde la Secretaría de las Mujeres se buscará abrir un diálogo con legisladores de todos los grupos parlamentarios antes de marzo, explicó Hernández. El objetivo es que exista sensibilidad y se cumpla con lo establecido por el máximo tribunal del país, según la funcionaria.

Hernández reconoció que en Querétaro existe una mayoría política conservadora, pero insistió en que los derechos deben estar por encima de creencias personales.

"A las y los legisladores les toca legislar para los derechos de las personas, no para sus creencias", indicó.

Secretaría no descarta ruta jurídica por despenalización del aborto en Querétaro

En caso de que el Congreso mantenga la penalización, la secretaria federal no descartó que su dependencia explore una ruta jurídica dentro del marco de sus facultades para impulsar el cumplimiento del mandato de la Corte. No precisó qué mecanismo específico se utilizaría ni en qué plazo.

La funcionaria también señaló que el tema del aborto debe abordarse junto con problemáticas relacionadas, como el embarazo adolescente y la violencia sexual contra niñas.

Estos ejes forman parte de una estrategia nacional que arrancará este año y que busca involucrar a gobiernos estatales, fiscalías y el sector salud.

Hernández reiteró que la expectativa es que Querétaro avance en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, como ya lo han hecho otras entidades del país. A su juicio, se trata de una deuda pendiente con las mujeres queretanas.

Este medio buscará la postura oficial del Congreso del Estado de Querétaro sobre los señalamientos vertidos por la secretaría federal.

