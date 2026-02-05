Cae agresor de mujer en San Juan del Río; está ligado a homicidio en Oaxaca

Policía municipal responde a reporte de violencia de género en colonia Las Esmeraldas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río durante detención por violencia de género en colonia Las Esmeraldas

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en San Juan del Río.

Feb 05, 2026
San Juan del Río, 5 de febrero de 2026. —Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río (SSPM-SJR) detuvieron a un hombre que agredía físicamente a una mujer en la colonia Las Esmeraldas, luego de que vecinos activaran un reporte a la línea de emergencias 911.

Tras una revisión posterior, las autoridades confirmaron que el sujeto está relacionado con un homicidio doloso y otros delitos cometidos en el estado de Oaxaca.

Los oficiales acudieron al domicilio señalado en el reporte y, al corroborar la agresión, procedieron a la detención del individuo por el delito de violencia de género. La víctima recibió atención en el lugar por parte de los elementos de seguridad.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado en la demarcación de San Juan del Río. Fue la Unidad de Análisis y Estadística de la corporación la que identificó los antecedentes del sujeto en otra entidad, donde presuntamente participó en un homicidio doloso además de otros ilícitos aún no especificados por las autoridades.

La detención se suma a los operativos de respuesta inmediata que realiza la SSPM-SJR ante reportes de violencia de género en el municipio.

