Celebran Mes del Ejército y Fuerza Aérea en San Juan del Río

Autoridades y estudiantes participan en jornada conmemorativa con exhibición de equipamiento militar.

Ceremonia del Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en Ex Hacienda de La Llave, San Juan del Río, con exhibición de equipamiento militar

Autoridades civiles y militares encabezaron la ceremonia en la sede del 7/o. Regimiento Mecanizado.

San Juan del Río, 4 de febrero de 2026. — Autoridades civiles, militares y estudiantes de diversos planteles educativos participaron en la ceremonia conmemorativa de "Febrero, Mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos", realizada en la Ex Hacienda de La Llave, sede del 7/o. Regimiento Mecanizado.

La jornada incluyó recorridos por módulos de exhibición con armamento, vehículos blindados y equipamiento de las Fuerzas Armadas.

La campaña de febrero busca fortalecer el vínculo entre el Ejército Mexicano y la sociedad civil. Cada año, la Secretaría de la Defensa Nacional organiza actividades en distintas sedes militares del país para acercar a la población al conocimiento de las labores castrenses.

Los asistentes recorrieron siete módulos instalados por personal militar. Las áreas de exhibición incluyeron Armamento, Transmisiones, Vestuario y Equipo, Reclutamiento, el Plan DN-III-E, Exposición Fotográfica y Vehículos Blindados.

El Plan DN-III-E representa el protocolo de auxilio a la población civil que activan las Fuerzas Armadas ante desastres naturales. Este esquema de respuesta ha operado en Querétaro durante contingencias por lluvias e inundaciones en diversos municipios de la entidad.

Los módulos permitieron a los visitantes conocer de cerca la preparación y el equipamiento que utilizan los elementos castrenses en tareas de defensa nacional y apoyo humanitario. Estudiantes de distintos niveles educativos conformaron la mayor parte de los asistentes a la jornada.

Con estas actividades, la Sedena refrenda su objetivo de mantener una relación cercana con la ciudadanía y promover los valores cívicos entre las nuevas generaciones. El 7/o. Regimiento Mecanizado en San Juan del Río es una de las sedes militares con mayor presencia en la región sur de Querétaro.

