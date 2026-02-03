Grupo Chronus filtra datos de 36 millones de mexicanos del SAT e IMSS; gobierno niega hackeo

Autoridades federales niegan vulneración directa mientras expertos en ciberseguridad califican el incidente como uno de los más graves en la historia reciente del país.

Pantalla de computadora con código binario representando hackeo y filtración de datos personales del SAT e IMSS en México

El grupo Chronus filtró 2.3 terabytes de información de dependencias federales y estatales

(depositphotos)
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Feb 03, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México — 3 de febrero de 2026. —Una filtración masiva de datos personales de aproximadamente 36 millones de mexicanos fue atribuida al grupo de hackers Chronus, que liberó 2.3 terabytes de información proveniente del Servicio de Administración Tributaria, IMSS-Bienestar, la Secretaría de Educación Pública y el partido Morena, entre otras dependencias.

El incidente, reportado el 30 de enero, incluye nombres, domicilios, CURP, RFC, números de seguridad social y, en algunos casos, condiciones médicas de los afectados.

El ataque ocurrió apenas semanas después de que el gobierno federal presentara el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030, un documento de 85 páginas que no logró prevenir lo que expertos califican como uno de los ciberataques más graves en la historia reciente del país.

Hasta el momento, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones ha negado que se trate de una vulneración directa a la infraestructura gubernamental.

La firma de ciberseguridad Silikn, encabezada por Víctor Ruiz, confirmó que los paquetes filtrados ya circulan en canales de Telegram con múltiples descargas. Entre las entidades afectadas se encuentran también instituciones de salud, educación, justicia y gobiernos estatales de Sonora, Querétaro y la Ciudad de México.

Autoridades federales descartan vulneración de infraestructura crítica

La ATDT emitió un comunicado en el que aseguró que la mayoría del material difundido por Chronus ya había sido publicado anteriormente por el mismo grupo. La dependencia, encabezada por José Antonio Peña Merino, indicó que los accesos detectados corresponden a sistemas obsoletos desarrollados por proveedores privados que trabajan para entidades federativas.

Las credenciales válidas que fueron identificadas se inhabilitaron de inmediato, según informó la agencia. También precisó que desde octubre de 2024 opera un área especializada en ciberseguridad que ha capacitado a más de 600 servidores públicos y emitido más de 200 alertas preventivas sobre posibles vulneraciones.

Por su parte, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció la apertura de investigaciones para determinar el origen del incidente. La dependencia señaló que analizará todas las hipótesis posibles, incluyendo el uso indebido de credenciales de acceso o una eventual filtración interna. De advertirse la participación de algún servidor público en conductas delictivas, se dará vista a la Fiscalía General de la República.

¿Qué datos personales fueron expuestos en la filtración?

El partido Morena también emitió un pronunciamiento para negar que sus sistemas hayan sido vulnerados. A través de redes sociales, la dirigencia aseguró que los datos personales de su militancia se encuentran protegidos y calificó las versiones como parte de una campaña de desinformación.

Sin embargo, reportes independientes indican que la información expuesta incluye el padrón de afiliados con claves de elector, cédulas migratorias, teléfonos y direcciones de domicilio. El periodista Ignacio Gómez Villaseñor detalló que entre las bases vulneradas figuran también registros del Instituto Nacional de Perinatología, lo que pone en riesgo historiales clínicos de pacientes.

México registra un promedio de cuatro ciberataques por segundo y es el segundo país más atacado de América Latina, solo por detrás de Brasil. El Plan Nacional de Ciberseguridad identifica 155 víctimas mexicanas publicadas en la Dark Web, con el 60 por ciento concentrado en 10 grupos de cibercriminales. Especialistas advierten que 2026 será un año crítico debido al Mundial de futbol, que amplía exponencialmente la superficie de ataque.

La ATDT advirtió que la obtención, posesión o difusión no autorizada de información constituye un delito y será denunciada ante las autoridades competentes.

gobiernociberseguridadcriminalidadsatimss

Reciente

Chepe Guerrero recibe certificación en igualdad laboral y no discriminación para el CAM El Pueblito en Corregidora
Corregidora

CAM El Pueblito obtiene certificación en igualdad laboral y no discriminación en Corregidora

Factual Services acredita cumplimiento de Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 tras auditoría externa al gobierno municipal.

Sector hotelero de San Juan del Río reporta buena ocupación durante enero pese a cuesta tradicional
San Juan del Río

Hoteles de San Juan del Río reportan buena ocupación pese a cuesta de enero

Alcalde destaca dinámica turística sostenida y promueve visitas al municipio durante todo el año.

Concurso Nacional de Atoles y Tamales se realizará el 8 de febrero en Jardín de la Familia de San Juan del Río
San Juan del Río

San Juan del Río alista Concurso Nacional de Atoles y Tamales para el 8 de febrero

Jardín de la Familia será sede del certamen gastronómico tradicional con convocatoria abierta.

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, anuncia programa de visitas a comunidades rurales del municipio
San Juan del Río

Cabrera Valencia visitará comunidades rurales 3 veces por semana en San Juan del Río

Presidente municipal anuncia programa de intervención familiar y regularización de calles en zonas ejidales.