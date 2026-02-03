Gobierno federal anuncia inversión de 5.6 billones de pesos en infraestructura hacia 2030

Plan México contempla 722 mil mdp adicionales este año en ocho sectores estratégicos incluyendo salud, agua y educación.

Claudia Sheinbaum presenta Plan de Inversión en Infraestructura de 5.6 billones de pesos para México 2026-2030

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el plan durante la conferencia matutina.

México, 3 de febrero de 2026. — El Gobierno de México presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, que contempla una inversión histórica de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos: energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que este año se añadirán 722 mil millones de pesos adicionales, equivalentes a 2 por ciento del PIB.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público diseñó el esquema financiero que suma recursos a los poco más de 900 mil mdp ya contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La mandataria federal indicó que la mayoría corresponde a inversión pública en infraestructura México, mientras que otra porción será mixta con participación de privados o sectores sociales como ejidos y comunidades.

"La inversión pública en carreteras, en agua, en energía va a aumentar todavía este año solamente 2 por ciento del PIB. ¿Cuánto en todo el sexenio? Lo que nos queda de aquí al 2030, 5.6 billones de pesos", detalló Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina.


Cuatro pilares sustentan el Plan de Infraestructura

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó que para elaborar el plan se analizaron más de mil 500 proyectos desde perspectivas financiera y técnica.

La estrategia contempla cuatro pilares: un Consejo de Planeación Estratégica coordinado por la presidenta; nuevos vehículos de inversión especializados; actualización de la normatividad para incorporar contratos mixtos; y una Base de Datos Nacional con métricas para inversionistas.

La presidenta aclaró que el modelo difiere de las asociaciones público-privadas del periodo neoliberal. "No se trata de esquemas en los que el privado adquiría una deuda, desarrollaba los proyectos y el gobierno solo pagaba", señaló, agregando que el Estado mexicano no cederá concesiones ni adquirirá financiamiento con altas tasas de interés.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, explicó que las inversiones mixtas garantizan la propiedad y rectoría del Estado mientras el capital privado acelera la ejecución.

Como ejemplo citó el vehículo utilizado para la compra de 13 plantas de Iberdrola, la construcción del Aeropuerto de Tepic y la carretera Las Varas-Compostela.

Beneficios del Plan de Infraestructura 2026-2030

La subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez, detalló cinco beneficios del plan: establecer una ruta de crecimiento económico incluyente; garantizar finanzas públicas sanas mediante planeación de largo plazo; promover desarrollo regional con mayor conectividad; acelerar las inversiones del Plan México; y garantizar transparencia mediante actualización normativa y seguimiento estadístico de proyectos.

Sheinbaum Pardo enfatizó que la inversión pública impulsa el crecimiento que debe traducirse en bienestar. "La Cuarta Transformación llega para garantizar que la riqueza que se genere se distribuya, es decir crecimiento con justicia social", concluyó.

