México, 3 de febrero de 2026. —México no figura entre los destinos de mayor gasto turístico individual en América Latina, pese a ser una potencia por volumen de visitantes, según un estudio de la firma especializada Go2Africa.

El país registra un promedio de 672 dólares por turista, cifra que lo ubica en el lugar 12 de 20 naciones de la región, muy por debajo de Panamá con 2,162 dólares y Costa Rica con 2,067.

El análisis evalúa el impacto económico del turismo receptor a partir del gasto medio por visitante, en lugar de centrarse únicamente en el número de llegadas internacionales.

Los datos fueron recopilados de oficinas de turismo y organismos gubernamentales, con información procesada en octubre de 2025. La metodología permite identificar destinos con modelos basados en el valor por visitante frente a aquellos que dependen del volumen.

La investigación señala que México combina tres modelos turísticos distintos: sol y playa orientado al lujo en Los Cabos y Riviera Maya, turismo cultural en Ciudad de México, Oaxaca y Puebla, además de naturaleza y aventura en Baja California y Chiapas.

Esta mezcla genera un gasto heterogéneo que va desde estancias premium de pocos días hasta viajes prolongados de mochilero.

El estudio precisa que el país depende más de la frecuencia y el volumen del turismo norteamericano que del gasto individual del viajero premium.

Esta característica explica su posición frente a destinos de lujo como Costa Rica o Panamá, donde el ecoturismo de alta gama, los cruceros y la presencia de lodges y resorts elevan significativamente la derrama.

Panamá y Costa Rica lideran el gasto turístico en Latinoamérica

El ranking regional muestra a Panamá en primer lugar con 2,162 dólares por visitante, seguido de Costa Rica con 2,067. Perú ocupa la tercera posición con 1,443 dólares, mientras que Belice y Ecuador completan los cinco primeros lugares. En contraste, Paraguay registra apenas 348 dólares y Honduras cierra la lista con 329.

A escala continental, Oceanía lidera el gasto mundial con 1,879 dólares promedio por turista. Norteamérica se ubica en segundo lugar con 1,362 dólares, seguida de Asia con 1,132 y Europa con 1,064.

Sudamérica presenta un desembolso medio de 882 dólares, posicionándose como una de las zonas más accesibles para viajeros de presupuesto moderado.

Posición País Gasto por turista (USD) 1 Panamá 2,162 2 Costa Rica 2,067 3 Perú 1,443 4 Belice 1,440 5 Ecuador 1,417 12 México 672 20 Honduras 329

Gasto turístico por visitante en América Latina según estudio de Go2Africa

El perfil del visitante en Panamá y Costa Rica suele ser norteamericano o europeo con presupuesto alto y estancias bien planificadas. Ambos países han desarrollado una oferta de servicios premium orientada al viajero internacional, con conectividad aérea favorable y propuestas de ecoturismo exclusivo que elevan el impacto económico del sector.

Los especialistas de Go2Africa indican que algunos destinos generan un impacto económico significativo no tanto por el número de visitantes, sino porque atraen a viajeros que buscan experiencias exclusivas, alojamientos de lujo y servicios de alto nivel.

Luxemburgo encabeza el ranking mundial con 5,112 dólares por turista, seguido de Líbano, Santa Lucía, Bahamas y Australia.