Querétaro — 2 de febrero de 2026. —Ambos cuerpos vehiculares de la avenida Corregidora Norte quedarán fuera de servicio a partir de las 21:00 horas de este lunes por trabajos relacionados con la obra del Tren México-Querétaro. El cierre de Av.

Corregidora Norte en Querétaro se mantendrá durante la madrugada, con reapertura parcial programada para las 5:00 de la mañana del martes 3 de febrero, cuando la vialidad operará nuevamente con la reducción de carriles habitual que impone la obra federal.

El Municipio de Querétaro emitió la alerta vial para que conductores planifiquen rutas alternas durante el periodo de restricción. La medida responde al avance de los trabajos del Tren México-Querétaro, un proyecto de infraestructura federal que ha generado afectaciones intermitentes en esta arteria desde que iniciaron las intervenciones sobre la zona.

Al reanudarse la circulación el martes, los automovilistas encontrarán la configuración habitual de carriles reducidos que opera durante el día como parte del esquema de movilidad en Querétaro vinculado a la obra. El cierre nocturno en Av. Corregidora Norte permite a las cuadrillas trabajar sin flujo vehicular en uno de los corredores con mayor tránsito de la capital.

Recomendaciones para conductores durante el cierre en Corregidora Norte

Las autoridades municipales pidieron a quienes transiten por la zona tomar previsiones, respetar la señalización vial y seguir las indicaciones del personal de movilidad desplegado en los puntos de desvío. Se recomienda consultar vías alternas en Querétaro antes de emprender el traslado, especialmente a quienes circulan por el corredor norte de la ciudad en horario nocturno.

La circulación parcial regresará a las 5:00 a.m. del martes 3 de febrero con el esquema de carriles reducidos vigente por la obra federal.