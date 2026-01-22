Amealco de Bonfil, 22 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria de tres años de prisión contra Alberto "N" por robo específico a casa habitación en Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil. El imputado aceptó su responsabilidad penal en procedimiento abreviado y la autoridad judicial impuso además suspensión de derechos civiles y políticos, multa económica y pago de reparación del daño a la víctima. Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2023 cuando el sentenciado ingresó sin autorización a un domicilio ubicado en calle La Pera, forzando la chapa de la puerta principal mientras el propietario se encontraba ausente.

Ingreso forzado y sustracción de objetos

Durante el ilícito, Alberto "N" aprovechó la ausencia del propietario para forzar la entrada al inmueble y sustraer diversos objetos del interior. La denuncia presentada activó el trabajo exhaustivo del personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía estatal, quienes desarrollaron las diligencias necesarias para identificar al responsable. El trabajo de investigación permitió reunir los elementos probatorios suficientes para solicitar y cumplimentar la orden de aprehensión correspondiente.

El proceso judicial concluyó con la vinculación a proceso del imputado el pasado 18 de octubre de 2025, casi dos años y medio después de los hechos. Ante los datos de prueba presentados por la Fiscalía queretana, Alberto "N" decidió aceptar su responsabilidad penal, lo que permitió desarrollar una audiencia de procedimiento abreviado ante la autoridad judicial. Este mecanismo procesal garantiza celeridad en la impartición de justicia cuando existe reconocimiento de culpabilidad por parte del imputado.

La sentencia dictada incluye tres años de prisión como pena principal, además de la suspensión de derechos civiles y políticos durante el periodo de cumplimiento. La autoridad judicial determinó también una multa económica cuyo monto deberá cubrir el sentenciado, así como el pago de reparación del daño a favor de la víctima del robo. Esta reparación busca resarcir las afectaciones patrimoniales sufridas por el propietario del inmueble ubicado en la comunidad de Santiago Mexquititlán.