El Miércoles de Ceniza constituye una de las celebraciones litúrgicas con mayor convocatoria en la tradición católica. En San Juan del Río, la jornada tiene un arraigo particular: familias enteras, trabajadores que interrumpen brevemente su rutina y adultos mayores que caminan desde colonias alejadas confluyen en los atrios antes de que el sol caliente.

Familias completas acuden a los templos sanjuanenses en una tradición que se transmite entre generaciones. rotativo.com.mx

La frase ritual "Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás" resonó una y otra vez en las naves de los templos sanjuanenses.

A diferencia de otras celebraciones del calendario litúrgico, la imposición de ceniza no requiere misa completa.

Eso explica la dinámica particular de esta jornada: las puertas del Santuario de avenida Juárez permanecieron abiertas desde temprano, con sacerdotes y ministros extraordinarios distribuyendo la ceniza tanto dentro del recinto como en los accesos para quienes no podían quedarse a la celebración eucarística. La escena se replicó en la parroquia central y en capillas de comunidades aledañas.

Significado de la Cuaresma y la ceniza en San Juan del Río

La ceniza que los sacerdotes aplican sobre la frente proviene de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior, quemadas y preparadas específicamente para esta fecha.

El gesto tiene un doble significado que los propios fieles reconocen: es recordatorio de la fragilidad humana y, al mismo tiempo, invitación a la conversión interior durante los próximos 40 días.

Para la comunidad católica sanjuanense, la Cuaresma implica un periodo de oración intensificada, ayuno y abstinencia que se extiende hasta el Jueves Santo. El ayuno obliga a los fieles de entre 18 y 59 años a realizar una sola comida fuerte al día, mientras que la abstinencia de carne aplica para mayores de 14 años todos los viernes del periodo.

No se trata únicamente de restricciones alimentarias: la doctrina enfatiza que el propósito es generar un espacio de reflexión y solidaridad con quienes menos tienen.

En las homilías de este miércoles, los párrocos de San Juan del Río coincidieron en un mensaje dirigido a la vida cotidiana. Más allá de los rituales visibles, la Cuaresma propone un ejercicio de honestidad personal: revisar hábitos, reparar relaciones dañadas y destinar tiempo a la oración como práctica diaria, no solo dominical.

El llamado resulta particularmente significativo en un contexto donde las dinámicas laborales y digitales reducen cada vez más los espacios de introspección.

¿Por qué tantos fieles acuden aunque no asistan regularmente a misa?

El fenómeno tiene raíces que combinan fe y tradición cultural. Incluso católicos que no frecuentan los templos durante el resto del año consideran la ceniza un acto irrenunciable, una marca visible de identidad religiosa que se porta durante la jornada.

En San Juan del Río, donde la vida comunitaria mantiene vínculos estrechos con el calendario litúrgico, el Miércoles de Ceniza funciona también como punto de encuentro generacional: abuelos que llevan a nietos, padres jóvenes que reproducen la costumbre que aprendieron de sus propios padres.

La jornada de imposición de ceniza en los templos sanjuanenses se extenderá hasta las últimas horas de la tarde, con celebraciones eucarísticas programadas a lo largo del día.

Las actividades cuaresmales continuarán los próximos viernes con el rezo del Viacrucis en diversas parroquias del municipio, así como con jornadas de confesión y retiros espirituales que se anunciarán en cada comunidad.