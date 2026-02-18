Feria de Universidades Hagamos Carrera reunirá 30 instituciones en San Juan del Río

UT San Juan y Canacintra organizan cuarta edición con instituciones públicas y privadas en CECUCO.

Estudiantes recorren stands de universidades durante la feria de universidades en San Juan del Río organizada en CECUCO

La UT San Juan del Río y Canacintra organizan la Cuarta Feria Hagamos Carrera con 30 instituciones participantes.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 18, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 18 de febrero de 2026. — Treinta instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, se darán cita el próximo 25 de febrero en el Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO) de San Juan del Río para la Cuarta Feria de Universidades "Hagamos Carrera", un evento gratuito dirigido a estudiantes que están por definir su formación profesional.

La jornada, organizada por la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) municipal, iniciará a las 10:00 horas.

La feria de universidades en San Juan del Río llega a su cuarta edición consecutiva como una de las iniciativas de orientación vocacional más consolidadas en la región.

En años anteriores, el evento ha permitido a miles de jóvenes sanjuanenses y de municipios aledaños conocer de primera mano la oferta académica disponible antes de tomar una de las decisiones más importantes de su vida.

Durante la jornada, cada una de las 30 instituciones participantes contará con un espacio para exponer sus proyectos académicos, detallar planes de estudio y explicar los procesos de admisión vigentes para el ciclo escolar 2026.

Los asistentes podrán comparar opciones en un mismo recinto, lo que facilita una elección informada sin necesidad de trasladarse a distintas sedes.

La participación conjunta de la UT San Juan y Canacintra refleja un esfuerzo por vincular la formación profesional con las necesidades del sector productivo local.

San Juan del Río es el segundo polo industrial más importante de Querétaro, con presencia de empresas de los sectores automotriz, aeronáutico, alimentario y logístico, lo que genera una demanda constante de profesionistas especializados.

Feria de universidades en San Juan del Río: sede y acceso

El CECUCO, ubicado en la zona centro del municipio, será la sede del evento por su capacidad para albergar exposiciones de gran formato. El acceso será gratuito y abierto tanto para estudiantes de nivel medio superior como para padres de familia interesados en acompañar el proceso de elección universitaria.

Además de la exposición de oferta educativa, este tipo de ferias suelen incluir charlas de orientación vocacional y talleres sobre habilidades para el ingreso a la educación superior, actividades que complementan la información de cada institución.

Se espera la asistencia de jóvenes provenientes de preparatorias de San Juan del Río y municipios cercanos como Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco.

Los estudiantes interesados pueden acudir directamente al CECUCO el martes 25 de febrero a partir de las 10:00 horas. No se requiere registro previo.

gobiernoeducacionferia universidades

Reciente

Pellejo y desechos de pollo emergieron del drenaje y alcantarillas al interior de viviendas en colonia Valle Dorado, San Juan del Río
San Juan del Río

Pellejos de pollo brotan de alcantarillas en casas de San Juan del Río

Residentes de Valle Dorado exigen inspección sanitaria tras desbordamiento en zona oriente

Selección Mexicana en preparación rumbo al Mundial 2026 con amistoso contra Islandia en estadio La Corregidora de Querétaro
Deportes

México vs Islandia: vitrina mundialista para jugadores de Liga MX en Querétaro

Javier Aguirre evalúa talento local a menos de cuatro meses del debut mundialista contra Sudáfrica.

Brigada sanitaria aplica vacuna contra sarampión en centro de salud durante vigilancia epidemiológica por caso de sarampión en Querétaro
Querétaro

Confirman nuevo caso de sarampión en Cadereyta; suman 15 en Querétaro

SESA refuerza cerco epidemiológico y llama a vacunarse en los 198 centros de salud del estado.

uis Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social, habla sobre aspiraciones del PAN rumbo a elecciones 2027 en Querétaro
Querétaro

"Yo estoy puesto": Luis Nava se ofrece al PAN para 2027

Secretario de Desarrollo Social descarta fracturas internas y pide unidad en Acción Nacional rumbo al proceso electoral.