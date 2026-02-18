San Juan del Río, 18 de febrero de 2026. — Treinta instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, se darán cita el próximo 25 de febrero en el Centro Cultural y de Convenciones (CECUCO) de San Juan del Río para la Cuarta Feria de Universidades "Hagamos Carrera", un evento gratuito dirigido a estudiantes que están por definir su formación profesional.
La jornada, organizada por la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) municipal, iniciará a las 10:00 horas.
La feria de universidades en San Juan del Río llega a su cuarta edición consecutiva como una de las iniciativas de orientación vocacional más consolidadas en la región.
En años anteriores, el evento ha permitido a miles de jóvenes sanjuanenses y de municipios aledaños conocer de primera mano la oferta académica disponible antes de tomar una de las decisiones más importantes de su vida.
Durante la jornada, cada una de las 30 instituciones participantes contará con un espacio para exponer sus proyectos académicos, detallar planes de estudio y explicar los procesos de admisión vigentes para el ciclo escolar 2026.
Los asistentes podrán comparar opciones en un mismo recinto, lo que facilita una elección informada sin necesidad de trasladarse a distintas sedes.
La participación conjunta de la UT San Juan y Canacintra refleja un esfuerzo por vincular la formación profesional con las necesidades del sector productivo local.
San Juan del Río es el segundo polo industrial más importante de Querétaro, con presencia de empresas de los sectores automotriz, aeronáutico, alimentario y logístico, lo que genera una demanda constante de profesionistas especializados.
Feria de universidades en San Juan del Río: sede y acceso
El CECUCO, ubicado en la zona centro del municipio, será la sede del evento por su capacidad para albergar exposiciones de gran formato. El acceso será gratuito y abierto tanto para estudiantes de nivel medio superior como para padres de familia interesados en acompañar el proceso de elección universitaria.
Además de la exposición de oferta educativa, este tipo de ferias suelen incluir charlas de orientación vocacional y talleres sobre habilidades para el ingreso a la educación superior, actividades que complementan la información de cada institución.
Se espera la asistencia de jóvenes provenientes de preparatorias de San Juan del Río y municipios cercanos como Tequisquiapan, Pedro Escobedo y Amealco.
Los estudiantes interesados pueden acudir directamente al CECUCO el martes 25 de febrero a partir de las 10:00 horas. No se requiere registro previo.