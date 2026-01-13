Gobierno fortalece estrategia Aquí Contigo con mil funcionarios en calles

Mauricio Kuri instruye a 30 dependencias estatales salir al territorio para escuchar y atender necesidades de familias queretanas.

Funcionarios estatales durante jornadas de atención ciudadana en colonias de Querétaro. La estrategia se aplicará de forma permanente en 2026.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 13, 2026
Querétaro, 13 de enero de 2026. — El gobierno de Querétaro reforzó la estrategia "Aquí Contigo", una política de atención directa que desplegará a más de mil funcionarias y funcionarios públicos en las calles de los 18 municipios para escuchar y resolver necesidades de la población.

El gobernador Mauricio Kuri González instruyó a las 30 dependencias estatales convertir la cercanía territorial en una forma permanente de gobernar durante este 2026.

La coordinadora general de la Jefatura de Gabinete, Laura Aguilar Roldán, explicó que esta forma de gobernar surgió hace dos años por instrucción del gobernador con el objetivo de romper la lógica de funcionarios de escritorio y privilegiar el contacto directo con la ciudadanía.

Detalló que las 31 dependencias estatales y paraestatales fueron asignadas a regiones prioritarias para escuchar y atender problemáticas sociales.

"Nuestro gobernador nos pidió ser un gobierno cercano, estar en la calle, escuchar y acompañar a la ciudadanía. Esta cercanía se consolidó durante las contingencias por lluvias, cuando más de mil 200 colaboradores salieron tanto en la zona metropolitana como en la Sierra Gorda", expresó Laura Aguilar Roldán.

El secretario de Desarrollo Social, Luis Bernardo Nava Guerrero, señaló que "Aquí Contigo" profundiza un modelo que pone a las personas en el centro de las decisiones públicas.

Precisó que la estrategia incluye recorridos territoriales conjuntos, jornadas de atención directa, actividades culturales y deportivas, así como encuentros comunitarios en colonias, hogares y espacios públicos.

"Un buen gobierno no se mide por discursos, se mide por su cercanía y por los resultados. Aquí Contigo es salir al territorio, escuchar de frente y resolver para que las familias queretanas vivan mejor", afirmó Luis Bernardo Nava Guerrero.

El funcionario subrayó que la experiencia durante las lluvias demostró el valor de la presencia institucional en territorio, cuando las familias recibieron positivamente el acompañamiento directo del gobierno.

Destacó que Querétaro fue reconocido a nivel nacional por su manejo de emergencias, lo que motivó al gobernador a convertir esta práctica en un modelo permanente.

