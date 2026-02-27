Congreso de Querétaro fortalece atención de salud mental con reforma

Legisladores reforman Ley de Salud para que autoridades privilegien actividades preventivas y atención de trastornos emocionales en Querétaro.

Sesión plenaria del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma para fortalecer la atención de salud mental en la entidad

El diputado Mauricio Cárdenas Palacios impulsó la reforma para atender trastornos emocionales en Querétaro.

(depositphotos)
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 27, 2026
Querétaro, 27 de febrero de 2026. — La prevención y atención de trastornos como la ansiedad y la depresión tendrán mayor respaldo institucional en Querétaro.

La LXI Legislatura aprobó una reforma al artículo 75 de la Ley de Salud estatal que obliga a las autoridades sanitarias a privilegiar actividades educativas, socioculturales y recreativas orientadas a promover la salud mental de la población y disminuir el consumo de sustancias psicoactivas.

La modificación establece que la Secretaría de Salud, los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) y la Secretaría de la Juventud, en coordinación con el Consejo Estatal de Salud, deberán implementar programas de prevención con especial énfasis en grupos de atención prioritaria. También contempla la difusión de acciones que contribuyan al bienestar emocional de la población en general.

El diputado Mauricio Cárdenas Palacios se pronunció a favor de la reforma y señaló que existen ciudadanos que enfrentan trastornos emocionales en silencio. "Hay madres y padres que no saben cómo ayudar a sus hijos", indicó el legislador, quien consideró necesario fortalecer la promoción y protección de la salud mental en Querétaro mediante un modelo integral e incluyente.

Prevención de ansiedad y depresión, prioridad en reforma de salud mental

La diputada Perla Patricia Flores Suárez respaldó la iniciativa y precisó que el bienestar emocional es determinante para estudiar, trabajar y relacionarse. A su juicio, los datos disponibles evidencian que muchas personas sufren ansiedad y depresión sin recibir atención adecuada. "Esto no puede seguir así", expresó la legisladora al referirse a la atención de trastornos emocionales en la entidad.

La reforma incluye además la elaboración y difusión de programas específicos para la prevención de alteraciones y enfermedades mentales, así como acciones que de manera directa o indirecta contribuyan al fomento de la salud emocional. Las dependencias involucradas deberán coordinarse para garantizar que los programas lleguen a los sectores más vulnerables.

Con esta aprobación, Querétaro avanza en la construcción de un marco legal que reconoce la salud mental como prioridad de política pública. La reforma se sumó a otras modificaciones a la Ley de Salud aprobadas en la misma sesión plenaria, relacionadas con cáncer de próstata, diabetes y fisioterapia.

