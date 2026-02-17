PAN considera a Chema Tapia "perfil ideal para que pierda Morena" en Querétaro

Martín Arango señala antecedentes de corrupción del aspirante morenista y anticipa proceso electoral competitivo rumbo a 2027 en Querétaro.

Martín Arango, presidente del PAN en Querétaro, durante declaraciones sobre Chema Tapia y la candidatura de Morena rumbo a las elecciones de gubernatura en 2027

El PAN anticipó un proceso electoral competitivo en Querétaro rumbo a 2027, pero advirtió que Morena enfrentará dificultades por sus disputas internas y perfiles cuestionados.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 17, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 17 de febrero de 2026. — El interés de José María "Chema" Tapia por competir por la gubernatura de Querétaro bajo las siglas de Morena refleja división interna y ausencia de perfiles sólidos dentro del partido rumbo al proceso electoral de 2027, afirmó Martín Arango, presidente del PAN en la entidad.

A juicio del dirigente panista, Tapia carga con señalamientos públicos de corrupción de su paso por administraciones federales anteriores, por lo que anticípala que su candidatura por Morena en Querétaro 2027 terminaría por exhibir, dijo, el doble discurso del partido oficialista antes que fortalecerlo.

Chema Tapia reapareció recientemente en una entrevista pública donde manifestó su intención de competir por la candidatura morenista a la gubernatura queretana.

Hasta el momento, Morena en Querétaro no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos del PAN ni sobre el proceso interno de definición de perfiles para 2027.

Según Arango, este tipo de "levantamientos de mano" evidencian el desmoronamiento de Morena en el estado, al carecer de un proyecto político claro y de liderazgos confiables de cara a la elección.

El dirigente fue directo al calificar la posible candidatura: "No sería una mala idea que Chema Tapia pudiera ser su candidato, porque me parece que retrata de cuarto entero lo que es Morena. ¿Cómo invitan a gente que ha sido señalada?", cuestionó, en referencia a presuntos escándalos de corrupción en el gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Presidenta habría mencionado señalamientos contra Tapia, según el dirigente panista

A juicio de Arango, los cuestionamientos sobre Tapia no provienen únicamente de la oposición. El panista aseguró que incluso la Presidenta de la República ha hecho referencia pública a líneas de corrupción vinculadas a este personaje durante su paso por el gobierno anterior.

"La propia Presidenta de la República ha mencionado las líneas de corrupción que existen sobre este personaje en su paso por el gobierno de Enrique Peña Nieto", señaló, aunque sin precisar la ocasión o contexto específico de dichas declaraciones.

Según el líder panista, Tapia no sería el único perfil cuestionado que podría figurar en el escenario electoral morenista. Arango afirmó que existen otros funcionarios cercanos al gobierno federal con antecedentes similares que también podrían aparecer como aspirantes, aunque declinó mencionar nombres.

"Es un extraordinario perfil para que pierda Morena, pero no es el único, está lleno de extraordinarios perfiles con ese propósito", expresó.

En ese contexto, el dirigente lanzó críticas más amplias al aparato federal, al asegurar que algunos personajes han estado relacionados con oficinas donde se concentraron casos de desvíos millonarios durante el sexenio pasado.

A su juicio, estos movimientos internos anticipan un proceso electoral competitivo, pero auguran dificultades para Morena en Querétaro debido a sus disputas y a la presencia de candidatos con expedientes cuestionados.

Cabe señalar que este medio buscará la versión de Morena Querétaro y del propio José María Tapia sobre los señalamientos emitidos por el PAN.

