Peñamiller, 3 de febrero de 2026. —Veintiún familias de Peñamiller que perdieron su fuente de ingresos durante las lluvias de 2025 recibieron carritos para retomar la venta de artesanías y alimentos.

La Secretaría de Turismo estatal coordinó la entrega como parte de las acciones de recuperación económica en la Sierra Gorda, donde la producción artesanal y gastronómica representa el sustento principal de decenas de hogares.

Las precipitaciones del año pasado provocaron daños materiales que afectaron directamente a comerciantes dedicados a la venta de productos artesanales en este municipio del semidesierto queretano.

Los carritos entregados permitirán a los beneficiarios reinstalar sus puntos de venta y generar ingresos de manera inmediata.

María José Torres Cervantes, directora de Planeación y Desarrollo Turístico de SECTUR, explicó que la gestión respondió a indicaciones del gobernador Mauricio Kuri González.

El objetivo, precisó, es contribuir a la recuperación de quienes dependen del comercio local como principal actividad productiva.

Reactivación económica en Sierra Gorda con carritos para artesanos

La funcionaria detalló que la dependencia coordinó las gestiones necesarias en el marco de una estrategia orientada a respaldar la economía de los municipios serranos.

"Hoy entregamos herramientas de trabajo que permiten a 21 familias volver a generar ingresos", señaló Torres Cervantes durante el evento realizado en Peñamiller.

La directora de SECTUR indicó que los apoyos buscan reconocer el valor de la producción artesanal y gastronómica característica de la región.

Al evento asistieron autoridades municipales junto con las y los beneficiarios, quienes recibieron el equipamiento para fortalecer sus actividades económicas.

El programa forma parte de las acciones de reactivación productiva en el semidesierto queretano que impulsa el gobierno estatal en coordinación con los ayuntamientos. La entrega representa un respaldo directo al autoempleo y la economía comunitaria de familias que enfrentaron pérdidas materiales el año pasado.