Entregan 21 carritos a familias afectadas por lluvias en Peñamiller

SECTUR entrega equipamiento a artesanos y comerciantes de alimentos afectados por lluvias de 2025.

Entrega de carritos para venta de artesanía y alimentos a familias afectadas por lluvias en Peñamiller, Querétaro

María José Torres Cervantes, directora de Planeación y Desarrollo Turístico de SECTUR, durante la entrega de apoyos en Peñamiller.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Feb 03, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Peñamiller, 3 de febrero de 2026. —Veintiún familias de Peñamiller que perdieron su fuente de ingresos durante las lluvias de 2025 recibieron carritos para retomar la venta de artesanías y alimentos.

La Secretaría de Turismo estatal coordinó la entrega como parte de las acciones de recuperación económica en la Sierra Gorda, donde la producción artesanal y gastronómica representa el sustento principal de decenas de hogares.

Las precipitaciones del año pasado provocaron daños materiales que afectaron directamente a comerciantes dedicados a la venta de productos artesanales en este municipio del semidesierto queretano.

Los carritos entregados permitirán a los beneficiarios reinstalar sus puntos de venta y generar ingresos de manera inmediata.

María José Torres Cervantes, directora de Planeación y Desarrollo Turístico de SECTUR, explicó que la gestión respondió a indicaciones del gobernador Mauricio Kuri González.

El objetivo, precisó, es contribuir a la recuperación de quienes dependen del comercio local como principal actividad productiva.

Reactivación económica en Sierra Gorda con carritos para artesanos

La funcionaria detalló que la dependencia coordinó las gestiones necesarias en el marco de una estrategia orientada a respaldar la economía de los municipios serranos.

"Hoy entregamos herramientas de trabajo que permiten a 21 familias volver a generar ingresos", señaló Torres Cervantes durante el evento realizado en Peñamiller.

La directora de SECTUR indicó que los apoyos buscan reconocer el valor de la producción artesanal y gastronómica característica de la región.

Al evento asistieron autoridades municipales junto con las y los beneficiarios, quienes recibieron el equipamiento para fortalecer sus actividades económicas.

El programa forma parte de las acciones de reactivación productiva en el semidesierto queretano que impulsa el gobierno estatal en coordinación con los ayuntamientos. La entrega representa un respaldo directo al autoempleo y la economía comunitaria de familias que enfrentaron pérdidas materiales el año pasado.

gobiernopeñamillernegociosapoyos sociales

Reciente

Unidades de Protección Civil y Bomberos atienden incendio en predio baldío de la colonia El Romerillal en Querétaro
Editorial

Incendio en El Romerillal deja un perro muerto y dos heridos

Protección Civil sofoca el fuego en predio baldío; autoridades exhortan a no abandonar mascotas durante emergencias.

Presentación oficial de Prepa Atenas, nuevo bachillerato en Querétaro con modelo educativo inclusivo
Querétaro capital

Prepa Atenas, nuevo bachillerato abre sus puertas en Querétaro

Universidad Atenas presenta su preparatoria con enfoque en excelencia académica e innovación educativa.

Operativo de captura de Pepe el Águila vinculado con caso LeBarón y emboscada a policías en Chihuahua
México

Cae Pepe el Águila en Torreón, vinculado con masacre LeBarón

FGR captura a Ever José González Bournes junto con tres cómplices y arsenal en vehículo blindado.

Gobernador Mauricio Kuri entrega obras viales y pluviales en colonia Infonavit San Isidro de San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

Gobernador entrega obras por 17.1 mdp en San Juan del Río

Gobierno estatal y municipal concluyen mejoramiento vial y sistema pluvial en Infonavit San Isidro.