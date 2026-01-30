Ejecutan a comandante de Guardia Nacional en San Juan del Río

San Juan del Río, 30 de enero de 2026. — El cuerpo de un comandante de la Guardia Nacional fue hallado sin vida en un baldío de San Miguel Arcángel, comunidad sanjuanense que colinda con Hidalgo, tras el secuestro de cuatro elementos federales perpetrado por civiles armados en Huichapan.

El oficial tenía bajo su mando a los otros tres uniformados, quienes fueron rescatados con vida horas después en una zona de monte del lado hidalguense. El hallazgo del cadáver sobre la carretera Palmillas-Portezuelo detonó un operativo conjunto entre fuerzas de ambos estados.

Habitantes de Tlaxcalilla, localidad hidalguense, reportaron que durante la noche del jueves un grupo armado interceptó a los cuatro elementos —tanto de la división carreteras como de campo— y se los llevó con rumbo desconocido.

La alarma provocó la activación inmediata de un cerco de seguridad en la frontera estatal. Al operativo nocturno se sumaron efectivos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones policiacas de Querétaro e Hidalgo que blindaron los accesos carreteros mientras avanzaba la búsqueda.

El cadáver del comandante ejecutado fue localizado por elementos de la Guardia Nacional con destacamento en Palmillas. En cuanto se confirmó el hallazgo, peritos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

La zona permaneció acordonada durante varias horas mientras concluían las diligencias forenses. Hasta el cierre de esta edición, la dependencia no había emitido información sobre posibles líneas de investigación.


Rescatan con vida a tres elementos tras ejecución de comandante en San Juan del Río

La búsqueda de los otros tres uniformados continuó en paralelo. Fueron localizados con vida en una zona cerril de difícil acceso del lado de Hidalgo, aunque las autoridades no precisaron en qué condiciones físicas se encontraban ni si requirieron atención médica.

El rastreo incluyó la revisión de predios en El Sitio, Tlaxcalilla y Cazadero con apoyo de personal de Pemex, ante la posibilidad de que los responsables estuvieran vinculados al robo de combustible en la región.

Durante la madrugada de este viernes se esperaba la emisión de órdenes de cateo para continuar con las pesquisas en territorio hidalguense.

Elementos de las tres corporaciones federales mantuvieron presencia discreta pero numerosa en la zona limítrofe hasta que concluyó el levantamiento del cuerpo del comandante ejecutado.

Ante la ejecución del comandante de Guardia Nacional en San Juan del Río, el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia informó que solicitará a las autoridades federales la instalación de espacios donde puedan concentrarse las operaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

El alcalde no detalló si la petición incluye la creación de un cuartel permanente o una base de operaciones mixtas en la demarcación fronteriza con Hidalgo.

