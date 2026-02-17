San Juan del Río, 17 de febrero de 2026.- Una mujer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tras sustraer a su hijo de seis años del domicilio donde el menor residía bajo el resguardo de su padre, en la colonia Guadalupe de las Peñas.
La detención ocurrió cuando la mujer regresó al lugar, dejó al niño en el exterior de la vivienda e intentó fugarse, según informó la corporación.
Los hechos comenzaron el 15 de febrero, cuando la mujer se llevó al menor del domicilio paterno sin autorización. Al día siguiente, la misma persona regresó al lugar y abandonó al niño fuera de la casa antes de intentar darse a la fuga.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información adicional sobre el estado legal del caso ni sobre la situación de custodia del menor.
Elementos de la SSP Municipal acudieron de inmediato al domicilio ubicado en la colonia Guadalupe de las Peñas. Ahí realizaron la inspección correspondiente al reporte de sustracción y procedieron a identificar a la implicada mediante el señalamiento directo tanto del padre como del propio menor de seis años.
La mujer fue detenida por el delito de retención y sustracción de personas menores de edad que no tienen la capacidad para comprender o resistir el hecho, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río.
Caso de sustracción de menor en San Juan del Río pasa a manos de la Fiscalía
La detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en San Juan del Río, donde las autoridades ministeriales continuarán con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Cabe señalar que este medio buscará la versión de la Fiscalía General del Estado sobre el avance de las diligencias y la situación jurídica de la implicada.