Querétaro, 10 de febrero de 2026. —Once nuevas rutas aéreas —seis nacionales y cinco internacionales— operarán desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) tras el anuncio de expansión de Volaris en el estado.

Los destinos incluyen Acapulco, Guadalajara, Mazatlán, Oaxaca, Veracruz e Ixtapa-Zihuatanejo en territorio mexicano, además de Denver, Orlando, San Antonio, Dallas y Houston en Estados Unidos. Con esta ampliación, la aerolínea pasará de siete a 18 rutas activas desde la terminal queretana.

La apertura de nuevas rutas de Volaris en el Aeropuerto de Querétaro responde, según la compañía, a estudios de mercado y análisis conjuntos con autoridades estatales y aeroportuarias.

La aerolínea opera en el AIQ desde 2012 y ha transportado más de 13 millones de pasajeros a través de esa terminal. Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado ni la administración del aeropuerto han emitido postura oficial sobre el impacto operativo de la expansión.

Jorge Roberto García Rojas, director de Desarrollo, Mercados y Carga de Volaris en México, informó que algunas conexiones nacionales contarán con frecuencias diarias.

Los casos de Guadalajara y Acapulco, precisó, buscan responder a la demanda de los usuarios y "abrir oportunidades para el desarrollo y la conectividad" desde el centro del país.

En materia internacional, los vuelos directos a cinco ciudades estadounidenses apuntan a fortalecer tanto el turismo receptivo como los viajes de negocios y la movilidad de familias queretanas.

Denver, Orlando, San Antonio, Dallas y Houston son mercados con comunidades mexicanas significativas y flujos comerciales constantes con el Bajío.

Once de 33 nuevas rutas nacionales corresponden a Querétaro

El directivo subrayó que, de un paquete nacional de 33 nuevas rutas anunciadas por Volaris, 11 corresponden exclusivamente al estado, lo que posiciona a Querétaro como uno de los principales beneficiados en la estrategia de expansión de la aerolínea.

García Rojas sostuvo que el estado "se consolida como uno de los puntos prioritarios" para la compañía por su papel como nodo que conecta el centro del país con mercados nacionales e internacionales.

Actualmente, Volaris opera en 76 aeropuertos con más de 254 rutas en total. La concentración de un tercio de sus nuevas conexiones en una sola terminal refleja la relevancia que la empresa otorga al corredor del Bajío dentro de su red.

Los pasajeros interesados en las nuevas conexiones aéreas desde Querétaro pueden consultar fechas de inicio, frecuencias y tarifas a través de los canales oficiales de Volaris y en las instalaciones del AIQ.