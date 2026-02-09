Querétaro invierte 33 mdp en vialidades de Pinto, Pintillo y Montenegro

Municipio entrega tramo carretero Pinto-Montenegro-Santa Rosa Jáuregui y obras de drenaje y pavimento.

Rehabilitación de carretera que conecta Pinto Pintillo y Montenegro con Santa Rosa Jáuregui en Querétaro con inversión de 16.3 mdp

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, entregó la rehabilitación del tramo carretero que une comunidades del norte con Santa Rosa Jáuregui.

Por Martin García Chavero Feb 09, 2026
Querétaro, 9 de febrero de 2026. —Una inversión superior a 33 millones de pesos beneficiará a más de 103 mil personas que transitan diariamente por las comunidades de Pinto, Pintillo y Montenegro, en la zona norte de la capital queretana, tras la entrega del tramo carretero que conecta estas localidades con Santa Rosa Jáuregui y de obras de drenaje sanitario y pavimento en la calle Francisco I. Madero de Pinto.

Ambas acciones buscan mejorar la movilidad y conectividad de una de las zonas de mayor crecimiento del municipio de Querétaro.

El eje de conexión Pinto-Montenegro-Santa Rosa Jáuregui representó una inversión de 16.3 millones de pesos, distribuidos en dos segmentos: más de 9.6 millones para el tramo Pinto-Montenegro y más de 6.4 millones para la vialidad Montenegro-Santa Rosa Jáuregui.

Los recursos provinieron del Frente III de rehabilitación de superficie de rodamiento en vialidades del municipio.

Rehabilitaci\u00f3n de carretera que conecta Pinto Pintillo y Montenegro con Santa Rosa J\u00e1uregui en Quer\u00e9taro con inversi\u00f3n de 16.3 mdp Infografía. La inversión de 16.3 millones de pesos mejora la movilidad de 103 mil personas que transitan diariamente por la zona. Infografía Rotativo de Querétaro.

El presidente municipal, Felifer Macías, señaló que la obra conecta la carretera federal 57 con la estatal 500, lo que mejora los circuitos de movilidad para toda la zona norte.

"Hoy con este nuevo camino conectamos la federal 57 con la estatal 500, ayudamos a que la gente llegue a tiempo a la escuela, a su trabajo, a su casa", indicó el alcalde durante la entrega.

Adicionalmente, Macías entregó la rehabilitación del drenaje sanitario y la construcción de pavimento, guarniciones y banquetas de concreto en la calle Francisco I. Madero de la comunidad de Pinto, con una inversión de 16.9 millones de pesos.

Esta obra beneficia a más de mil 800 habitantes que ahora cuentan con una vialidad rehabilitada de manera integral.

Inversión en movilidad para comunidades del norte de Querétaro

El municipio también destacó que desde el inicio de la administración se ha impulsado la conectividad en Santa Rosa Jáuregui con acciones como el Transporte Comunitario, que tan solo en 2025 benefició a más de 61 mil personas en la zona norte de la capital.

